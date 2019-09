L'evento



Che compleanno Peter Pan!

lunedì, 9 settembre 2019, 19:48

di daniela nardi

Grande e sentita partecipazione della città oggi pomeriggio alla festa per il 50° compleanno di Peter Pan, il negozio di scarpe per bambini della famiglia Lanza, omonimo del celebre personaggio di James Mattew Barrie.

A differenza però del personaggio di fantasia che non invecchia mai e che non festeggia i compleanni, quella di oggi pomeriggio è stata una bellissima festa di compleanno per una data importante: i 50 anni dalla prima apertura, nel lontano 1969.

Una data significativa, se si pensa che i negozi storici che resistono nel centro storico si contano ormai sulle dita di una sola mano. Moltissimi hanno infatti chiuso o hanno spostato l’attività fuori le Mura.

Ma Peter Pan no: da quel lontano nove settembre 1969 il negozio della famiglia Lanza è ed è sempre stato un punto di riferimento in pieno centro storico per tutte le famiglie lucchesi che cerchino per i piedini dei loro figli scarpe belle, comode, alla moda e di qualità.

I bambini sono sempre andati volentieri in negozio, prima in piazza dell’Arancio e poi in Via Mordini, perché lì potevano ammirare e divertirsi con balocchi antichi e nuovi e dopo la prova e l’acquisto delle calzature venivano - e vengono - premiati col famoso palloncino colorato, desiderato da tutti i bimbi.

L’atmosfera è sempre quella elegante di casa, permeata da simpatia, gentilezza e professionalità.

I bambini di allora sono diventati genitori e poi alcuni anche nonni, ma ancora frequentano il negozio assieme ai figli e ai nipoti, essendo divenuti nel frattempo clienti anche dei numerosi bellissimi altri negozi di proprietà della famiglia Lanza (Il Panda, Premium, il Panda Lab, Inoutlet).

Ed oggi pomeriggio intere famiglie hanno partecipato al Peter Party e sono venute a fare gli auguri di persona alla signora Roberta Frugoli, che aprì il negozio mezzo secolo fa proprio il 9 nove settembre, alla figlia Virginia che oggi lo gestisce e alla famiglia tutta. La signora Frugoli, circondata dai famigliari e da numerosi amici e clienti presenti, radiosa ed elegante, ha avuto un sorriso per tutti e gli occhi che le brillavano.

Le abbiamo chiesto se si aspettava un tale successo e se avesse mai creduto che la sua attività avrebbe festeggiato mezzo secolo. Ci ha risposto che mai avrebbe immaginato che il negozio potesse festeggiare un compleanno così importante e ci ha confessato in esclusiva il segreto di tanto successo: la passione, l’entusiasmo ed il divertimento con cui ha sempre lavorato, uniti al grande supporto della sua famiglia e del personale che l’hanno accompagnata in questo lungo percorso, aggiungendo che “se le cose si fanno con passione e con amore, vengono sempre bene”. La signora Roberta ha poi voluto mandare attraverso la Gazzetta di Lucca un sentito ringraziamento a tutti i clienti, veri protagonisti del successo di Peter Pan.

I bambini si sono divertiti con Peter Pan e Trilly, con giochi di animazione, si sono tuffati nel magico mondo incantato delle fiabe e davvero sembrava di essere sull’isola che non c’è, tra palloncini, lecca lecca personalizzati, gelati, dolcetti di tutti i tipi, e non poteva mancare una buonissima e golosa torta di compleanno.

Buon compleanno Peter Pan!