L'evento



Ex allievi si ritrovano per festeggiare a 25 anni dalla maturità

sabato, 21 settembre 2019, 10:16

E' stata una gran bella serata per gli ex allievi della 5^ B Geometri che nell'A.S. 1993/1994 frequentavano l'I.T.C.G. "A. Benedetti" di Porcari. Per festeggiare in allegria, con ricordi e aneddoti, i 25 anni dalla maturità è stata organizzata una gustosa cena a base di pesce in un noto ristorante della Versilia.



Al brindisi di fine serata erano presenti: Anna Fanucchi, Ilaria Fami, Simona Morini, Francesco Petroni, Lucio Satti, Yuri Damiano Brugiati, Luca Angelini, Piercarlo Marchini, Bruno Molendi e Ugo Triggiani. Assenti giustificati: Alessia Cerri, Giuseppe Pioli, Gabriele Tognetti, Andrea Fontana, Mirco Bendinelli e Stefano Nesti. Al termine una bella foto tutti insieme come ai vecchi tempi.