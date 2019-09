L'evento



Grande affluenza alla Sagra “Polenta e Uccelli” di Filecchio

domenica, 8 settembre 2019, 20:10

di viola pieroni

Grande affluenza finora alla Sagra “Polenta e Uccelli” di Filecchio, graziata dal meteo che ha deciso di rimandare le precipitazioni fino a dopo la chiusura delle serate; non oggi pomeriggio (domenica 8 settembre), purtroppo, il che ha comportato l'annullamento della sfilata dei trattori. Da non perdere la serata di sabato con ballo, che si terrà dopo la cena. Domenica invece si avrà una doppia apertura: a pranzo, dopo la marcia non competitiva che si svolgerà in loco, alle 12, e a cena.

Fino a questo momento la sagra ha registrato numeri non indifferenti: massima affluenza nella serata di mercoledì 4, con lo “stinco al forno" dove si sono contate oltre le mille presenze, allietate felicemente dall'annuncio della presentazione della squadra di calcio femminile, che fino ad ora ha regalato non poche sorprese.

“Tutto questo impegno e i relativi risultati ci soddisfano molto - dice Mauro Gemignani -. Nonostante il tempo, ieri sera le presenze erano intorno alle 800 e oggi pomeriggio, sebbene la sfilata dei trattori non si sia svolta, abbiamo servito un numero considerevole di persone. La collaborazione di tutto il paese, senza polemiche e senza problemi, ci sta regalando grandi emozioni. Se l'ultimo fine settimana fosse prospero come quelli passati, non avremmo niente di cui lamentarci, anzi! Per questo, speriamo vada tutto per il meglio, sia per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, che il servizio efficace.”



Ed è con questo augurio che si attende l’arrivo di sabato.