I regali per la fidanzata per sorprenderla con qualcosa di originale

giovedì, 12 settembre 2019

Sono tante le occasioni speciali in cui abbiamo bisogno di qualche buona idea per i regali per la fidanzata. A volte si va sul sicuro perché si sa già cosa regalare, altre volte si hanno meno idee e bisogna ingegnarsi per trovare qualcosa.

Il classico giro per negozi è sempre valido. Si vaga senza una meta certa e si guarda un po' in giro alla ricerca di qualcosa che colpisce l'attenzione.

Oggigiorno però non è più necessario girare e sperare, si può fare anche tutto da casa e perfino con risultati migliori. Il merito è di Internet, ormai è una risorsa per ogni cosa, anche per i regali. I vantaggi sono molteplici, dalla comodità di non dover uscire di casa alla possibilità di visualizzare un numero di siti e di prodotti di gran lunga superiore a ogni tour per i negozi.

I benefici maggiori si hanno proprio quando si è senza idee, perché maggiore è l'offerta maggiore è la possibilità di trovare qualcosa di bello. Anche il portafoglio potrebbe ringraziare, perché col web è

più facile andare alla ricerca del miglior prezzo per il medesimo prodotto. Il risparmio a volte può essere notevole.

Tutto questo è valido per ogni tipologia di regalo, quindi non solo per i regali per fidanzata. Oggi però vogliamo dedicare questo spazio a quest'occasione per proporre delle idee diverse dal solito.

Difatti, quando si vuole regalare qualcosa alla propria ragazza, ci sono dei pensieri ricorrenti che non passano mai di moda. Delle certezze che servono anche per salvarsi quando non si hanno proprio idee o ci si

dimentica della festa o ricorrenza. Questi sono il mazzo di fiori, la scatola di cioccolatini o l'ennesimo pupazzo dall'aspetto buffo.

Se però volete essere più originali basta davvero poco per riuscirci. Per darvi qualche spunto abbiamo selezionato per voi 3 idee regalo per la fidanzata. Giusto un assaggio di tutte le cose curiose che potete

trovare sul web.

CASETTA PORTA TÈ

La Casetta porta tè è un buffo accessorio da tenere in cucina. Ha le forme di una casetta con lo stile da cartone animato e ha una stranezza, è molto alta rispetto alla sua base. Questo strano design è frutto

della sua funzione, perché la casetta è un porta bustine di tè. Per riempirla basta sollevare il coperchio e ovviamente non è obbligatorio metterci solo il tè. Potete mettere anche camomilla e tisane varie, anche mischiando le bustine per avere sempre una sorpresa quando ne estraete una dalla base. Come idea è perfetta per la fidanzata che ama bere tè e infusi vari.

FERMALIBRI ROMEO E GIULIETTA

Per un regalo romantico c'è solo l'imbarazzo della scelta, per essere originali e regalare qualcosa per la casa un bel fermalibri però può essere perfetto. C'è una linea di fermalibri dallo stile minimale, con protagoniste delle sagome che ricreano una scena a fianco della fila di libri. Le tematiche sono svariate e tutte molto intriganti, ma per una giusta dose di romanticismo c'è il Fermalibri Romeo e Giulietta. Ispirato al capolavoro di Shakespeare mostra Romeo che corteggia Giulietta affacciata al suo balcone. Una scena immortale della letteratura mondiale che rivivrà sulla libreria della vostra ragazza. Ovviamente glissate sul tragico finale.

LAMPADA VOLPE

Le lampade non sono solo delle sorgenti di luce per illuminare una stanza o la scrivania. Possono essere anche delle luci ambientali che aggiungono degli elementi di arredo luminosi. Per un regalo per fidanzata però occorre una luce speciale in grado di colpire al suo cuore, e la Lampada Volpe sembra perfetta per lo scopo.

Si tratta di una bellissima volpe dal musetto simpatico e vispo. È alta circa 16 cm, è alimentata a pile e ha 2 modalità di luce. Una è la classica luce che rimane accesa fino a quando non la spegnete; la seconda è una modalità che disattiva la luce dopo 5 minuti di utilizzo. Una funzione molto comoda nel caso la usiate come lampada notturna, così se vi addormentate non rimane accesa tutta notte per niente.

