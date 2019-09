Il Tennis Al Poggio vi invita a due giorni pieni di divertimento

Altri articoli in L'evento

martedì, 17 settembre 2019, 17:51

Aurora Parisotto, Beatrice Cerù e Francesca Ambrosio, accompagnate dai loro insegnanti, Franco Grossi e Federica Alberigi, sono rientrate la settimana scorsa dal loro viaggio-studio in Rwanda, la terra delle 1000 colline, dopo dieci intensi giorni di emozioni ed esperienze.

lunedì, 16 settembre 2019, 19:41

Tirando le somme, il risultato di tutta la manifestazione è stato eccelso, superando con tutta probabilità anche i numeri degli anni scorsi e quindi andando oltre le più rosee aspettative

lunedì, 16 settembre 2019, 15:50

Presenti alla Luminara del 13 sera, di cui hanno salutato l’inizio con il consueto colpo di cannone, i soci dell’Historica Lucense hanno poi dato vita alle due gazzarre d’artiglieria storica che al mezzodì di sabato 14 e di domenica 15 si sono svolte dalla piattaforma di S.

lunedì, 16 settembre 2019, 00:15

L'amerino Andrea Pimpolari si conferma Campione italiano di singolo tradizionale per il secondo anno consecutivo, e conquista la medaglia d'oro nella coppia e nella piccola squadra. Lucca non sfigura

venerdì, 13 settembre 2019, 17:59

Si è tenuta questo pomeriggio nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale a Lucca, la tradizionale cerimonia di premiazione dei "Lucchesi che si sono distinti all'estero"

giovedì, 12 settembre 2019, 19:21

Disponibile dal 13 settembre 2019 il primo singolo "Go Back To Sleep", che anticipa l'uscita del nuovo e sesto album "As soon as possible" della band lucchese Acid Brains, distribuito da Audioglobe e promosso da (R)esisto