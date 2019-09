L'evento



La Croce Verde Lucca festeggia l’arrivo di due mezzi attrezzati

martedì, 3 settembre 2019, 16:12

La Croce Verde P. A. di Lucca festeggia due nuovi arrivi, all’interno del proprio parco mezzi: sono giunti infatti due Fiat Doblò attrezzati, che andranno a far parte delle flotte della sezione Garfagnana e della sezione Guamo. I mezzi sono arrivati nell'ambito del progetto "Automezzi continuamente gratuiti", nato dalla collaborazione tra Croce Verde P.A. Lucca e ACG Italia, e verranno utilizzato dai volontari delle sezioni coinvolte per il trasporto di portatori di handicap e di persone colpite da malattie invalidanti della deambulazione.

Per l’occasione, l’Associazione organizza due cerimonie d’inaugurazione nelle sedi coinvolte, entrambe previste per sabato 7 settembre. In mattinata, a partire dalle 11, i festeggiamenti si terranno presso la sezione Garfagnana, a Castelnuovo Garfagnana in Località alle Monache 304. Nel pomeriggio, dalle 18, sarà invece la sezione Guamo (via di Vorno 9, Guamo) a far festa assieme ad autorità, volontari, soci e simpatizzanti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

PROGRAMMA SEZIONE GARFAGNANA:

11: accoglienza invitati

11.15: saluti delle autorità

11.30: taglio del nastro e consegna attestati

11.45: aperitivo

PROGRAMMA SEZIONE GUAMO:

18: accoglienza invitati

18.15: saluti delle autorità

18.30: taglio del nastro e consegna attestati

18.45: aperitivo