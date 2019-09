L'infiltrato

Altri articoli in L'evento

sabato, 21 settembre 2019, 10:16

E' stata una gran bella serata per gli ex allievi della 5^ B Geometri che nell'A.S. 1993/1994 frequentavano l'I.T.C.G. "A. Benedetti" di Porcari. Per festeggiare in allegria, con ricordi e aneddoti, i 25 anni dalla maturità è stata organizzata una gustosa cena a base di pesce in un noto ristorante...

venerdì, 20 settembre 2019, 16:23

Da 12 al 15 settembre si è tenuta a Pescara ed a Chieti, la XXXII edizione della “Festa del Teatro Italiano” promossa dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale)

venerdì, 20 settembre 2019, 14:33

Nell'ambito del Settembre Lucchese, domenica (22 settembre) si svolgerà l'annuale Palio in onore della Santa Croce che vede riunite in piazza San Martino le compagnie di rievocazione storica di Lucca

giovedì, 19 settembre 2019, 17:03

Sabato 21 settembre dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 22 settembre dalle ore 10 fino ad esaurimento scorte, in Piazza Napoleone si celebra il prodotto simbolo della più nobile tradizione toscana: il pane, con un evento, ormai giunto alla 13^ edizione inserito nel “Settembre Lucchese”

giovedì, 19 settembre 2019, 15:13

Sabato 28 settembre sarà possibile incontrare i volontari di ABIO LUCCA in Piazza San Michele. Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere

giovedì, 19 settembre 2019, 13:03

