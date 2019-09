Lucca ricorda il sottotenente Giuseppe Martinelli

Altri articoli in L'evento

martedì, 24 settembre 2019, 10:06

Colmare la mancanza di misure terapeutiche efficaci e testarne la sicurezza. Sono questi gli obiettivi di un innovativo studio che ha ricevuto di recente l’approvazione del Comitato Etico Pediatrico della Toscana. Parliamo del progetto pilota del Laboratorio di Medicina Molecolare, Neurogenetica e Malattie Neuromuscolari diretto dal dottor Filippo Santorelli

domenica, 22 settembre 2019, 18:33

Lei ha 95 anni e si chiama Dory Chimenti, abita a Lucca; lui ha 94 anni ed è il fratello, Mario, per tutti Nedo, e vive a Livorno. Hanno in comune un familiare, l'irresponsabile direttore della Gazzetta di Lucca e mal sopportano le invasioni provenienti dai continenti afro-asiatici

domenica, 22 settembre 2019, 17:50

Successo per i sei eventi i Fossi dell'arte in via del Fosso per valorizzare e promuovere una parte poco conosciuta della città. Bravo Fabrizio Barsotti che meriterebbe un riconoscimento ufficiale da parte degli amministratori della sua amata città, per il vigore e l'impegno con i quali ha ampliato e dato...

sabato, 21 settembre 2019, 14:09

Che cosa ci faceva il direttore (ir)responsabile della Gazzetta di Lucca in mezzo ai consiglieri comunali del centrosinistra ieri sera al Polo Tecnologico di Sorbano del Giudice?

sabato, 21 settembre 2019, 10:16

E' stata una gran bella serata per gli ex allievi della 5^ B Geometri che nell'A.S. 1993/1994 frequentavano l'I.T.C.G. "A. Benedetti" di Porcari. Per festeggiare in allegria, con ricordi e aneddoti, i 25 anni dalla maturità è stata organizzata una gustosa cena a base di pesce in un noto ristorante...

venerdì, 20 settembre 2019, 16:23

Da 12 al 15 settembre si è tenuta a Pescara ed a Chieti, la XXXII edizione della “Festa del Teatro Italiano” promossa dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale)