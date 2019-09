L'evento



Vitara Drive 4 Fun a Nannini Auto: porte aperte il 21 e il 22 settembre

giovedì, 19 settembre 2019, 13:03

"Nuova Vitara, è ora di divertirsi!" Sabato 21 e domenica 22 settembre porte aperte alla concessionaria Suzuki Nannini Auto, in via di Sottomonte 281 a Pontetetto. Sarà l'occasione per scoprire la Nuova Vitara, che offre al cliente la possibilità di avere il sistema 4wd allgrip select su tutta la gamma.

Sono passati oltre trent'anni da quando la Vitara debuttò nel 1988. La Nuova Vitara mantiene il suo DNA da autentico SUV e si arricchisce di tecnologia. Nuova Vitara è dotata di motori turbo boosterjet, tecnologia 4x4 allgrip, sistemi di guida semi-autonoma, uno stile ancora più deciso e interni rinnovati. In aggiunta al motore turbo a iniezione diretta 1.4 boosterjet da 140 cavalli, entra in gamma il nuovo 1.0 boosterjet da 112 cavalli, sviluppato da Suzuki espressamente per raggiungere un miglior equilibrio tra potenza e rispetto dell'ambiente.

La Nannini Auto è concessionaria Suzuki a Lucca e in provincia. È una delle aziende nel settore auto con la più lunga tradizione, essendo in attività dal 1940. Il prossimo weekend apre le sue porte per far scoprire le caratteristiche della Nuova Vitara e le promozioni in corso. Sarà possibile provare tutta la gamma 4x4, compreso il Suzuki Jimny (il più richiesto alla concessionaria) e i modelli ibridi. Si potranno effettuare test drive, richiedere preventivi e saranno offerti dei gadget ai clienti.

Gli orari sono: sabato 21 settembre la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19; domenica 22 il pomeriggio dalle 15 alle 19.







Concessionaria Suzuki Nannini Auto

Via di Sottomonte 281, località Pontetetto (Lucca)

Telefono: 0583 3378589