L'evento



Peter Pan, 50 di questi anni

giovedì, 5 settembre 2019, 23:04

Certo di fantasia ne hanno tanta! I nostri amici della famiglia Lanza, storici commercianti a Lucca tra i più caparbi a battersi negli ultimi anni di crisi e problematiche per continuare con forza ed entusiasmo la loro attività, ne hanno inventata un'altra.

Titolari di più negozi di scarpe e abbigliamento in Via Fillungo e aree limitrofe (IL PANDA - PREMIUM - PETER PAN - IL PANDA LAB – INOUTLET) hanno deciso di festeggiare il 50mo anno di vita del loro primo “nato”, famoso negozio di scarpe da bambino: PETER PAN in via Mordini 8 (meglio nota come via Nuova).

L'anniversario, di cui fa effetto la quota “50”, ricorre lunedì 9 settembre, anzi come recita l'invito alla festa di compleanno: 9/09/19 ore 16.59. Ovviamente fervono i preparativi del party... pardon: “Peter Party” a cui nessun bimbo può mancare. Bimbi e meno bimbi! Perchè in 50 anni alcuni dei primi “clienti bambini” ormai sono diventati nonni e hanno accompagnato in negozio i loro figli e poi i loro nipotini, per cui tutte le famiglie lucchesi che in 50anni hanno avuto anche un solo bimbo nelle proprie case: di sicuro conoscono il PETER PAN e di sicuro vorranno festeggiare insieme alla Famiglia Lanza questo ambitissimo traguardo. Per chi poi ignorasse i dettagli delle origini del negozio ricordiamo che nel 1969 in piazzetta dell'Arancio una giovanissima Roberta Frugoli, già esperta commessa di scarpe, volle aprire un negozio tutto suo.

Mamma indaffarata del piccolo Luca e con Federico scalpitante nel pancione, Roberta – affiancata dall'instancabile e sorridente Pino - sfida il momento investendo tutte le sue risorse in un negozio di scarpe per bambini: un vero azzardo a quei tempi nel commercio locale. Ostinatamente certa che la scelta delle scarpe per piccini debba essere sensata, ponderata e soprattutto di qualità, Roberta offre già nel 1969 una selezione dei migliori brand dell'epoca. Nel tempo e con l'arrivo della dolce Virginia, Roberta e il suo negozio dalle curiose e accattivanti vetrine aumentano l'offerta trovandosi a traslocare nei locali di fronte di ben più ampio respiro.

Un coloratissimo spazio di circa 300mq, tra panche di un vecchio treno, una lavagna anni '30, giocattoli che sembrano usciti dalla soffitta della nonna, vetrine minuziosamente curate e allestite a tema per ogni occasione. Più livelli e diversi spazi dove intrattenere anche i propri ospiti durante lo shopping: una TV, giochi, Babbo Natale e la sua casetta piuttosto che curiosi eventi a seconda del calendario.

Da quelle vetrine enormi imperava la gigantografia di un Peter Pan che spegneva su un'enorme torta le condeline del suo 40mo compleanno. Era l'anno 2009 e già sembrava aver raggiunto un traguardo impossibile, invece dopo 10 anni rifesteggiamo.

Oggi ci accoglie Virginia che con garbo e professionalità ereditate dalla mamma e con un sorriso speciale continua a perseguire la mission aziendale e familiare facendo del PETER PAN uno dei più importanti negozi da bambino di alta gamma in Italia e affiancata da uno staff gentile e competente capace di offrire il meglio per i primi passi, il fashion per i più grandicelli e sempre con un'attenzione particolare riservata alla ormai quasi introvabile qualità. Ora però bando alle ciance e festeggiamo!

Così come recita il curioso tabloid che descrive il negozio e la sua attività in maniera originale e perfettamente in linea con le idee sempre un po' particolari e ricercate dei Lanza: PETER PAN INVITA tutti i bimbi sperduti e non, tutti i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, tutti quelli che ci conoscono, tutti quelli che ci vogliono bene... TUTTI ma proprio TUTTI alla sua festa di compleanno LUNEDì 9/09/19 alle ore 16,59 in via mordini 8 dove tra palloncini, giochi, animazioni, gelato, chicchi ci saranno proprio loro due.... PETER PAN e TRILLY in persona.