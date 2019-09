Sabato e domenica la 13^ edizione di "Pane e... "

Altri articoli in L'evento

giovedì, 19 settembre 2019, 15:13

Sabato 28 settembre sarà possibile incontrare i volontari di ABIO LUCCA in Piazza San Michele. Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere

giovedì, 19 settembre 2019, 13:03

"Nuova Vitara, è ora di divertirsi!" Sabato 21 e domenica 22 settembre porte aperte alla concessionaria Suzuki Nannini Auto, in via di Sottomonte 281 a Pontetetto. Sarà l'occasione per scoprire la Nuova Vitara, che offre al cliente la possibilità di avere il sistema 4wd allgrip select su tutta la gamma

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:23

Felici e dunque ricchi? Come fare? Lo racconterà Davide Francesco Sada, cofondatore di Moneysurfers.com, nel corso della IV edizione del Festival dell’Economia e della Spiritualità di Lucca, venerdì 20 settembre con il laboratorio Ri-Animare l’Economia e domenica 22 settembre durante il suo intervento in cui spiegherà come evolvere verso livelli...

mercoledì, 18 settembre 2019, 09:46

I bambini dai 5 ai 16 anni potranno partecipare alle prove gratuite che si terranno sabato 21 dalle 15 alle 17 e domenica 22 dalle 10 alle 12

martedì, 17 settembre 2019, 17:51

Aurora Parisotto, Beatrice Cerù e Francesca Ambrosio, accompagnate dai loro insegnanti, Franco Grossi e Federica Alberigi, sono rientrate la settimana scorsa dal loro viaggio-studio in Rwanda, la terra delle 1000 colline, dopo dieci intensi giorni di emozioni ed esperienze.

lunedì, 16 settembre 2019, 19:41

Tirando le somme, il risultato di tutta la manifestazione è stato eccelso, superando con tutta probabilità anche i numeri degli anni scorsi e quindi andando oltre le più rosee aspettative