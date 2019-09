L'evento



Settembre Lucchese: domenica il Palio di Santa Croce

venerdì, 20 settembre 2019, 14:33

Nell'ambito del Settembre Lucchese, domenica (22 settembre) si svolgerà l'annuale Palio in onore della Santa Croce che vede riunite in piazza San Martino le compagnie di rievocazione storica di Lucca.

I balestrieri della Compagnia Balestrieri Lucca e dell'Associazione Contrade di San Paolino in rappresentanza dei tre terzieri della città – San Salvatore, San Paolino e San Martino - si ritroveranno per la tradizionale gara in cui, ogni balestriere, ha a disposizione un unico tiro verso il corniolo, ovvero lo storico bersaglio a forma conica. Oltre alla gara , l’evento sarà caratterizzato da musica e spettacolo per un momento di festa a cui è invitata tutta la comunità.

Il programma della giornata infatti inizia alle ore 15 in piazza San Martino con lo spettacolo del gruppo danze antiche della Compagnia Balestrieri di Lucca. Contemporaneamente, i gruppi storici partiranno dalle rispettive sedi in direzione di piazza San Michele dove si uniranno per formare un unico corteo che giungerà in piazza San Martino alle ore 15.30.

Alle ore 15.45 un altro momento di spettacolo con l'esibizione degli sbandieratori e musici Città di Lucca e l'estrazione dell'ordine di tiro della gara che inizierà alle ore 16. Entreranno così in campo i balestrieri di ciascun terziere che, a turno, saliranno sul “pancaccio” per effettuare il loro tiro con le loro balestre da postazione. Ogni concorrente scaglierà un solo tiro dalla distanza di 36 metri.

Al gruppo di appartenenza del vincitore spetta il tradizionale Palio – quest'anno a cura della pittrice Rebecca Franceschini - mentre al miglior balestriere andrà il Collare d'argento che terrà per un anno.

Alle ore 17 sarà la volta dell'esibizione dei musici delle Contrade di San Paolino e, a seguire, della Compagnia Balestrieri di Lucca. I vincitori saranno proclamati alle ore 18 e seguiranno le premiazioni che concluderanno questo tradizionale appuntamento di rievocazione e spettacolo.