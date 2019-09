L'evento



Successo per i sei eventi i Fossi dell'arte in via del Fosso

domenica, 22 settembre 2019, 17:50

Successo per i sei eventi i Fossi dell'arte in via del Fosso per valorizzare e promuovere una parte poco conosciuta della città. Bravo Fabrizio Barsotti che meriterebbe un riconoscimento ufficiale da parte degli amministratori della sua amata città, per il vigore e l'impegno con i quali ha ampliato e dato eco a tale iniziativa offrendo tempo, spazio e disponibilità a beneficio di chi, come lui, ama l'arte in tutte le sue forme. Si ringraziano tutti gli artisti partecipanti, Arci Lucca e Versilia, il Comune di Lucca, Vincenzo Moneta, Associazione Porta dei Borghi, Associazione Artespressa e i suoi artisti, Gildo de Fantardi, Giuditta Pieroni, il ristorante il Mecenate, le donne della panchina, il Dj Johnn Mo' - Simone Chelini e la palestra Samurai Karatè di Lucca