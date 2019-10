L'evento



Anna Vagli a Giallo Criminale: "Le prove per la colpevolezza di Bossetti ci sono"

sabato, 26 ottobre 2019, 14:27

di chiara bernardini

Bossetti colpevole. Bossetti innocente. Il confronto tra chi sostiene la prima e chi la seconda continua a essere aperto, acceso e non intende fermarsi. Questa volta è toccato a Giallo Criminale ospitare gli esperti in questione.

Ieri sera record di ascolti per la puntata "Bossetti è innocente?": ha toccato numeri di condivisione altissimi ed è stato trasmesso sul canale in diretta da Dì Tv. Vuoi per l'argomento, vuoi per la presenza di persone preparate, vuoi per il conduttore Davide Cannella - già conosciuto dal pubblico per l'accurata ricostruzione e analisi del caso sul "mostro di Firenze".

Parole forti, importanti e al tempo stesso delicate. Sì, perché per riuscire a discutere di un tema simile questo serve: conoscenza, preparazione e la capacità di sapersi confrontare. Il giudice di cassazione Gennaro Francione, il biologo forense Eugenio D'Orio e la criminologa Anna Vagli sono stati in grado di farlo tenendo incollato allo schermo un gran numero di spettatori. "La condanna all'ergastolo per il solo DNA è pura follia", termini tutt'altro che delicati quelli utilizzati dal giudice Francione a sostegno dell'innocenza di Bossetti.

"Il processo è nullo - continua - Non basta un solo elemento per dimostrare la colpevolezza, anzi, il DNA in questo caso dovrebbe essere considerato esclusivamente come un indizio. Nulla più". Un aspetto che potrebbe essere anche preso per vero, se non fosse che "ci sono tanti altri elementi a sostegno della colpevolezza di Bossetti", interviene così la dottoressa Anna Vagli. Dopo aver studiato passo passo l'incartamento processuale la sua teoria è chiara: "Bossetti è colpevole, non potrebbe essere altrimenti".

Dietro un'affermazione così importante ci sono mesi e mesi di studio e accurate analisi: "Intanto - continua Vagli - la presenza di particelle di calce in prossimità della ferita e sull'arma è considerata per forza di cose una prova. Ci sono poi ulteriori elementi che ne dimostrano la colpevolezza: uno di questi riguarda le ricerche su internet di ragazzine che possedevano tutte le caratteristiche di Yara. O ancora, le lettere che scriveva appena entrato in carcere. Le parole utilizzate non lasciavano niente al caso nei confronti di una detenuta che, guarda un po', anche lei aveva gli stessi caratteri distintivi". Sono stati tanti gli argomenti di dibattito in trasmissione, i punti di vista toccati e le discussioni accese, ognuno a sostegno della propria teoria. Nel marasma dei pro e contro radicali c'è anche chi è riuscito a fare da cuscinetto in una situazione tutt'altro che comoda. Il biologo Eugenio D'Orio infatti è intervenuto in maniera chiara, precisa e professionale, affermando di essere mediamente d'accordo con entrambe le parti. "Il DNA rinvenuto appartiene pacificamente a Bossetti, è vero. Sarebbe stata necessaria, però, anche una contestualità scientifica della traccia come valore di prova".

Un confronto senza fine, un dibattito che difficilmente - almeno per ora - riuscirà a concludersi. Bossetti colpevole. Bossetti innocente. Ciò che è certo è che al momento è condannato.