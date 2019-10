Annullata la Festa del Vino a Riana

Altri articoli in L'evento

sabato, 19 ottobre 2019, 13:44

Una coppia che per riconoscenza nei confronti della Pediatria di Lucca - in occasione del battesimo della figlia e con il contributo di parenti ed amici - decide di donare un apparecchio utile al reparto

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:34

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina

venerdì, 18 ottobre 2019, 17:52

Ad Ego Wellness Resort, incontro gratuito aperto a tutti con la dott.ìoressa Baroncelli: “Dimmi come lo cuoci e ti dirò chi sei!"

venerdì, 18 ottobre 2019, 08:50

Un appuntamento all'insegna della musica e della solidarietà intitolato"Concerto in armonia" è l'evento organizzato dall'associazione "Alice Benvenuti onlus" presso il teatro Pacini di Pescia domenica 20 ottobre alle 17.30

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:34

Porte aperte alla concessionaria Nannini Auto di Lucca a Pontetetto nel weekend del 19 e 20 ottobre. Sabato 19 ottobre per tutto il giorno e la domenica 20 nel pomeriggio sarà possibile infatti vedere e provare la nuova gamma Suzuki HYBRID

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:16

Porte aperte all’Audi Center Terigi a San Concordio il prossimo week-end del 19 e 20 ottobre, per la presentazione dei due nuovi modelli Audi Q3 Sportback e A1 Citycarver che potranno essere ammirati in tutto il loro splendore, con la possibilità di prenotare un test drive