Bricocenter a... cuore aperto

mercoledì, 16 ottobre 2019, 21:51

Una bellissima manifestazione di entusiasmo e di voglia di esserci. E' stata questa l'impressione ricevuta dall'inaugurazione del nuovo punto vendita Bricocenter a San Concordio, decine e decine di dipendenti felici di poter riaprire e rilanciare questa esperienza che era sempre rimasta nel cuore di Lucca. Un Bricocenter a... cuore aperto per via di uno staff che ha sorpreso tutti i presenti per la disponibilità, l'accoglienza, lo spirito di avventura, il piacere di essere a tutti gli effetti protagonisti di una impresa che riporta nella nostra città un operatore commerciale tra i più conosciuti e apprezzati a livello nazionale. Che, poi, il punto vendita di San Concordio sia tra i migliori in Italia e realizzato con un grande sforzo da parte delle squadre della Bricocenter, lo ha ribadito anche uno dei dirigenti, di nazionalità francese, ma di simpatia nostrana, che ha salutato calorosamente lo staffe e tutti i dipendenti.

Alle 18.15, con pochi minuti di ritardo sulla tabella di marcia il Bricocenter ha aperto i battenti per ospitare una cerimonia di inaugurazione alla presenza di pochi, si fa per dire, intimi, in particolare i lavoratori che, a partire da giovedì mattina alle 8.30 accoglieranno i clienti nei locali rinnovati della struttura commerciale. L'azienda ha, infatti, deciso di puntare sulla città e sulle sue potenzialità.

A nome dell'amministrazione comunale gli assessori Francesco Raspini e Valentina Mercanti, quest'ultima straripante di simpatia e di ironia superpartes, hanno presenziato alla manifestazione e l'assessore al commercio e alle attività produttive ha personalmente ringraziato per l'invito e si è mostrata sorpresa, piacevolmente, per l'atmosfera di grande complicità e affiatamento.

I fotografi hanno scattato a lungo, anche perché, sul palco improvvisato allestito all'ultimo minuto, hanno saltato, cantato, parlato e applaudito tutti i protagonisti, dal primo all'ultimo, di questo evento che resterà in coloro che vi hanno preso parte, per la sua spontaneità e l'incredibile energia che è riuscito a trasmettere.

La Gazzetta di Lucca ha voluto proporre una vera e propria galleria di immagini che testimonia, da sola, l'importanza e la singolarità dell'evento. Al Bricocenter e ai suoi dipendenti il migliore augurio per una perfetta riuscita.