Charter meeting della Round Table 51 Lucca alla Casa del Boia

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:13

Nasce a Lucca Aperi Lean: un gruppo di professionisti e collaboratori che si confrontano seduti a un tavolo di un locale cittadino, con un aperitivo in mano. Un ottimo metodo per organizzare velocemente una conversazione

domenica, 20 ottobre 2019, 17:20

Una serata in amicizia utile anche per decidere il da farsi per il nostro giornale, pronto, ancora una volta, ad aggiornare le comunità locali sulla realtà che ci circonda

domenica, 20 ottobre 2019, 16:23

Grande il successo della cena di solidarietà organizzata dal Comitato Provinciale di Lucca dell'Unicef per celebrare i 30 anni dall'approvazione della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

sabato, 19 ottobre 2019, 13:44

Una coppia che per riconoscenza nei confronti della Pediatria di Lucca - in occasione del battesimo della figlia e con il contributo di parenti ed amici - decide di donare un apparecchio utile al reparto

sabato, 19 ottobre 2019, 11:18

La Festa del Vino a Riana, nel comune di Fosciandora, in programma domenica 20 ottobre, è stata annullata a causa del probabile maltempo previsto. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Sociale Fosciandora, il Comitato Paesano di Riana, il Centro Commerciale Naturale, Amatori Fosciandora, con il patrocinio del comune

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:34

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina