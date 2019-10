Corso BLSD di Fabrizio Bonino

Altri articoli in L'evento

sabato, 5 ottobre 2019, 22:32

Torna l’appuntamento con la “Festa del Vino”, domenica 20 ottobre a Riana di Fosciandora. Per l’occasione dalla fontana del paese zampillerà, quasi per magia, non acqua, ma vino

mercoledì, 2 ottobre 2019, 12:15

E' con immensa gioia che accogliamo tra noi Marta, frutto dell'amore di Simone ed Elena. La piccola è nata oggi, alle 15.33; il parto ha richiesto del tempo, ma mamma Elena si è rivelata ancora una volta fortissima

mercoledì, 2 ottobre 2019, 12:15

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta i consueti due appuntamenti con una prima visione al Cinema Centrale e un film comico a San Micheletto

domenica, 29 settembre 2019, 10:17

Genitori, parenti e amici si congratulano con Alice Bertoi, che ha conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all'università di Bologna, nella sede del campus di Cesena, con il massimo punteggio di 110 e lode

venerdì, 27 settembre 2019, 09:14

Il sottotenente Giuseppe Martinelli era nato a Lucca il 25 giugno del 1921 e risiedeva in Via San Donnino; durante la guerra era inquadrato nel 184° Reggimento paracadutisti “Nembo”. Nei primi giorni di agosto Martinelli (nominato Tenente “post mortem”), si trovò impegnato, con i suoi uomini, in combattimento diretto contro...

martedì, 24 settembre 2019, 10:06

Colmare la mancanza di misure terapeutiche efficaci e testarne la sicurezza. Sono questi gli obiettivi di un innovativo studio che ha ricevuto di recente l’approvazione del Comitato Etico Pediatrico della Toscana. Parliamo del progetto pilota del Laboratorio di Medicina Molecolare, Neurogenetica e Malattie Neuromuscolari diretto dal dottor Filippo Santorelli