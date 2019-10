L'evento



Da Lucca a Massawa, si ripete lo scambio culturale fra scuole

venerdì, 25 ottobre 2019, 08:40

di daniele venturini

L'associazione "Lucca - Massawa un lungo Ponte", ha organizzato presso il ristorante “La Lanternina” di Fornoli, questo evento, che vede la partecipazione di tre ospiti illustri : l'arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, la dirigente dell’ufficio scolastico delle province di Lucca, Massa e Livorno, professoressa Donatella Buonriposi e padre Protasio Delfini, oltre agli ornanizzatori e ai simpatizzanti dell'associazione sopra menzionata.



Il suo presidente Marcello Marchi spiega: “L'associazione è nata da una mia idea e su suggerimento di padre Protasio, frate cappuccino della parrocchia di Gherar a Massawa (Eritrea), paese dove ho vissuto dal 1950 al 1963, con i miei genitori, in collegio. Ritornato in quella terra nel 2005 per partecipare all'evento della posa della prima pietra per la costruzione della scuola, progetto ideato da padre Protasio, nasce il gruppo di amici che intendono conoscere questa vecchia colonia, i suoi abitanti”.



“In particolare per verificare le possibilità di collaborazione alla soluzione dei loro problemi - continua Marchi -. Sono cinque anni che vengono organizzati viaggi e si studiano progetti. Ho promosso il "I^ scambio culturale fra scuole italiane e scuole eritree" ad ottobre 2017 che ha avuto un grande successo. Oggi ripetiamo con il "II^ scambio culturale" con sette studenti di cinque istituti Carrara-Rag/ Nottolini /geo Pazzaglia /artistico Busdraghi/agrario. Accompagnatori i professori Franco Grossi, Federica Alberigi, Guiliana Opromolla, nonchè la dottoressa Mariti”.



“Importante in questi viaggi la partecipazione della professoressa Donatella Buonriposi - conclude Marchi -. Ho potuto organizzare tutto questo grazie ai finanziamenti della Fondazione Banca del Monte e Lucca Futura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Consulta Giovani, del Lions Garfagnana, la Ditta Geonova srl., Gollegio Geometri di Lucca e della Società Sportiva Montecatini Calcio”.

Alla serata erano presenti anche Giada Boggi e Lisa Bertugelli, dell'associazione “Un Cuore Un Mondo” di Massa, legata all'Ospedale Pediatrico Apuano, le quali hanno parlato della loro esperienza in Eritrea, dove si recano più volte all'anno con personale medico ed infermieristico del suddetto nosocomio, per curare i bambini eritrei colpiti da malattie cardiache. Durante queste trasferte, l'equipe medica compie anche interventi chirurgici su giovani pazienti e soprattutto vengono fatti molti accertamenti diagnostici per prevenire eventuali malattie cardiache.

Monsignor Giulietti ha raccontato la sua esperienza vissuta a Massawa circa 15 anni fa, quando è andato a fare visita al fratello che lavorava in Eritrea con una organizzazione umanitaria. Il vescovo ha spiegato che è meritorio quello che l'associazione "Lucca - Massawa un lungo ponte", sta facendo per la popolazione locale. E ha aggiunto: “Visto che va di moda dire bisogna aiutarli a casa loro”, allora bisogna farlo per davvero, come nel caso dell'associazione guidata da Marchi. Queste terre hanno bisogno di essere aiutate”.

La professoressa Donatella Buonriposi ha parlato della sua esperienza vissuta in Eritrea, insieme a un gruppo di studenti e professori delle scuole superiori di Lucca, nel mese di ottobre 2017. La dirigente ha raccontato in maniera molto entusiastica di quella esperienza: “Un’esperienza che mi ha arricchito molto – ha specificato la Buonriposi -. Del viaggio in Eritrea è stato creato un cortometraggio, che riporta le giornate di lavoro e di spostamento degli studenti e dei professori”.



“Questo viaggio – ha concluso la dirigente – ha avuto un grande successo e per questo motivo il 15 di ottobre faremmo ritorno in Eritrea con altri studenti e professori”. Infine Buonriposi si è augurata che nel giro di qualche anno, questo progetto possa arrivare a formare personale qualificato in vari settori della società e dell'istruzione.

Padre Protasio Delfini, che è stato uno degli ispiratori e ha invogliato Marcello Marchi a fondare l'associazione per aiutare in loco le persone, è figlio di un soldato italiano che faceva servizio nella colonia e si era sposato con una donna del posto. Il religioso si è sempre occupato del benessere e dell'istruzione dei giovani eritrei, aprendo una scuola italiana. Purtroppo dal mese di settembre ultimo scorso, a seguito di una vecchia legge governativa, che non era mai stata applicata (il governo ha vietato a enti religiosi di dirigere istituti scolastici), gli è stata tolta la direzione della scuola che è passata in capo a ente governativo. A padre Delfini è rimasto soltanto un orfanotrofio e, ovviamente tutte le attività religiose.

La redazione della Gazzetta augura a tutti i partecipanti a questo interessante progetto di raggiungere gli obbiettivi prefissati.