L'evento



Ego Reformer Day, per nuove esperienze di movimento

lunedì, 7 ottobre 2019, 16:45

Nella sede di Ego City Fit Lab, in Viale Carlo Del Prete, a Lucca, sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 16, sarà dedicata un’intera giornata all’esperienza del Pilates Reformer, con possibilità di sperimentare gratuitamente sessioni personali di circa 30 minuti di questa particolare disciplina insieme ai trainers Luca Dini e Barbara Giusti

Cos’è il Reformer?

“Si tratta di macchinario che prevede un repertorio di esercizi per tutto il corpo, tramite un attrezzo progettato appositamente per rafforzare, tonificare, allungare e modellare attraverso una serie di esercizi ben precisi.Scopriamone meglio insieme le caratteristiche, i benefici e gli esercizi in un’intera giornata dedicata a questo straordinario macchinario!”

I suoi benefici?

“Il Pilates praticato sul Reformer può essere molto efficace e rispetto all’allenamento sul tappetino offre una gamma di posizioni ed esercizi in più per tonificare braccia e gambe. Questa variante dinamica della disciplina è ideale per i cultori del fisico, gli appassionati di sport ed in particolare per i corridori. Presenta numerosi vantaggi:”

L’azione e la regolazione delle molle aumenta la resistenza muscolare, migliorando l’equilibrio e la consapevolezza del tuo corpo. Sia la tecnica che i muscoli di gambe, braccia e spalle ne trarranno grande beneficio.

Se sei uno sportivo professionista, o anche un semplice appassionato, il soft training ti aiuterà a migliorare l’elasticità muscolare, in modo tale da prevenire o limitare possibili traumi ed infortuni come stiramenti, lesioni o strappi muscolari.

Il Pilates su Reformer ti consente di allungare la muscolatura con ottimi risultati sulla postura. Con la costanza, potrai risolvere problemi legati ad un’errata posizione del corpo, come anche il mal di schiena dovuto a scoliosi, lombalgia, sciatalgia e quant’altro.

Il Reformer offre un’opportunità sicura per rimanere (o tornare) in forma anche alle donne in gravidanza. Essendo a basso impatto, è utile per alleviare il gonfiore alle gambe e il dolore alla spina dorsale. Facilita il parto e consente di ritrovare più velocemente la forma fisicadopo la nascita del bebè.

Il Reformer, associato ad un’alimentazione sana, equilibrata e ad un allenamento cardio due-tre volte a settimana, ti consente di perdere peso. Stimola il metabolismo, contribuendo ad assottigliare e modellare il tuo corpo nei punti più critici. La variante dinamica del Pilates rappresenta una sfida continua per il tuo fisico.

Può essere adatto anche a chi non gode di particolare elasticità?

Anche meglio! Così ne godrà progressivamente di tutti i miglioramenti. Rivolto a tutti proprio perché è un lavoro personalizzato a 360 ° sulla persona: da post trauma, ad atleta da giovane, adulto over 60, da donna a uomo. Tutti.

Le prenotazioni possono essere fatte chiamando lo 0583/312030. Ego City Fit Lab…..muoviti a star bene!