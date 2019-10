L'evento



Ego Wellness, appuntamento con la dietista Erica Baroncelli

venerdì, 18 ottobre 2019, 17:52

La cottura è una fase di preparazione degli alimenti che rende commestibili e più digeribili gli alimenti, arricchendoli allo stesso tempo di nuovi sapori, odori, colori. È un processo che elimina i microorganismi patogeni dagli alimenti e disattiva alcune sostanze che non permettono di assimilare alcuni principi nutritivi .

Per la sicurezza del cibo che mangiamo questa operazione è delicata, perché ci sono vari fattori che possono influenzare in positivo o in negativo i rischi per la salute dovuti alla cottura. Se cuocere troppo poco ci fa incorrere nel rischio della presenza di batteri patogeni, nel senso opposto cuocere eccessivamente arrivando alla bruciatura comporta la formazione di sostanze dannose per la salute.

È quindi indispensabile, per la nostra salute e il benessere, tenere con cura sotto controllo tutto il processo e conoscere bene i principali di cottura. Sarà questo il tema dell’incontro di venerdì mattina 25 ottobre ore 11 con la dietista dott.ssa Erica Baroncelli presso Ego Wellness Resort, nell’ambito degli appuntamenti Ego Nutrition Project, orientati a offrire i più adeguati consigli sull’alimentazione per migliorare il proprio stile di vita.

L’incontro è gratuito, per prenotare chiamare Ego Wellness Resort allo 0583 342570.