Halloween al Parco Happy Party di Lucca

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:30

Si svolgerà oggi a Roma presso il Tempio di Adriano, a piazza di Pietra, il 70° anniversario di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato

venerdì, 25 ottobre 2019, 08:40

Il vescovo di Lucca Monsignor Giulietti e la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi a Bagni di Lucca per parlare dell'associazione “Lucca - Massawa un lungo ponte" che lavora in Eritrea

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:52

Ketama126 è uno dei rapper di maggiore interesse in questo momento, proponendo un qualcosa di diverso da quanto già sentito e che unisce in modo assolutamente innovativo rock e rap, come ben rappresentato nel nuovo disco 'Kety'

martedì, 22 ottobre 2019, 15:24

Si è svolto a Lucca il Charter meeting della Round Table 51 Lucca che ha sancito la riapertura della Tavola lucchese della Round Table, con una bella serata svoltasi nella suggestiva cornice della "Casa del Boia"

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:13

Nasce a Lucca Aperi Lean: un gruppo di professionisti e collaboratori che si confrontano seduti a un tavolo di un locale cittadino, con un aperitivo in mano. Un ottimo metodo per organizzare velocemente una conversazione

domenica, 20 ottobre 2019, 17:20

Una serata in amicizia utile anche per decidere il da farsi per il nostro giornale, pronto, ancora una volta, ad aggiornare le comunità locali sulla realtà che ci circonda