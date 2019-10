L'evento



Il Fattore Umano, inizia lunedì 14 ottobre il ciclo di 5 incontri della Rivista italiana di geopolitica Limes

sabato, 12 ottobre 2019, 10:22

Il Fattore Umano. Inizia lunedì 14 ottobre alle 21 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7) il ciclo di 5 presentazioni bimestrali dei numeri di Limes – Rivista italiana di geopolitica.

Per l'occasione, che inaugura la collaborazione tra l'associazione Limes Club Pisa, Fondazione Lucca Sviluppo e la Fondazione Banca del Monte di Lucca – patrocinata dal Comune di Lucca – sarà presentato l'ultimo numero di Limes, intitolato "Il Fattore Umano". Un volume dedicato ad un'analisi sul metodo con cui la rivista indaga i fenomeni internazionali e sull'idea di geopolitica che, ormai da più di vent'anni, porta avanti. Nello specifico, è – appunto – il fattore umano, ossia le collettività e le comunità organizzate, ad essere considerato come elemento imprescindibile per capire ciò che accade intorno a noi e nel mondo.

A presentare il numero ci saranno due ospiti d'eccezione: innanzitutto, il fondatore e direttore della rivista, Lucio Caracciolo, giornalista, politologo e accademico di fama internazionale; insieme a lui, ci sarà anche Dario Fabbri, consigliere scientifico di Limes e curatore del volume.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti sono già in calendario: le presentazioni di Limes, sempre nell'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, torneranno giovedì 28 novembre, giovedì 30 gennaio, giovedì 26 marzo e giovedì 28 maggio.