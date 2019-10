L'evento



Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Città di Lucca festeggia 25 anni

lunedì, 14 ottobre 2019, 12:25

di diego venturini

Giornata di festeggiamenti per il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Città di Lucca. La compagine, infatti, ha festeggiato i 25 anni di attività, ricchi di successi e soddisfazioni sportive, confermandosi come una delle realtà più vive e presenti del territorio lucchese, in particolar modo del quartiere di Sant'Anna, dove fu fondata, appunto, 25 anni fa.

La celebrazione è iniziata questa mattina alle ore 10.30 con la messa, a cui ha partecipato anche il sindaco Tambellini. Nel pomeriggio è stato organizzato un corteo in città e sulle mura, a cui ha voluto partecipare anche l'associazione delle contrade di San Paolino, seguito da uno spettacolo in piazza San Michele e dalla mostra itinerante "Flags in the sky", curata dalla LIS (Lega Italiana Sbandieratori) e installata davanti alla casermetta in San Paolino, con diversi banner che raccontavano l'arte e la storia del maneggiare le bandiere. Alle 17 la cerimonia ufficiale, alla quale ha partecipato anche l'assessore alla cultura, allo sport e al turismo Stefano Ragghianti.

Il gruppo, fortemente voluto dai residenti, fu fondato nell'ottobre del 1994, grazie al contributo della sezione giovanile dei donatori di sangue Fratres, con il nome di Arco Storico Lucchese, che aveva al suo interno arcieri e tamburini. La volontà e il desiderio alla base erano chiari: proporre un'attività alternativa ai ragazzi del quartiere, cercando di allontanarli dai pericoli della vita adolescenziale, e, in parallelo, di educarli e sensibilizzarli tanto alla donazione quanto alle tradizioni della città.

Il gruppo si sviluppò con il passare del tempo e si venne a creare la sezione degli sbandieratori, dato che le gare di arco erano particolarmente complicate da organizzare. La compagnia inizio a farsi conoscere con il nome di Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Fratres di Sant'Anna e successivamente di Sbandieratori e Musici Contrada Sant'Anna in Piaggia, che ebbe come simbolo la croce che era presente su una formella della chiesa del quartiere.

La compagnia cominciò a gareggiare agonisticamente in maniera molto più professionale e frequente, portando alto il nome di Lucca a suon di vittorie e titoli a livello nazionale. Proprio per questo, nel 2011, in occasione delle trasferte negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita, la giunta comunale di allora volle riconoscere al gruppo il merito di aver fatto conoscere la città e le sue tradizioni, fregiandolo con l'onore di poter inserire 'Lucca' nel suo nome: nacque così la denominazione di Sbandieratori e Musici Città di Lucca e il sindaco, in questo modo, rese i giovani ragazzi lucchesi ambasciatori della città nel mondo.

"Il mio ruolo mi ha sempre riempito di orgoglio, dato il mio amore per Lucca", ha raccontato la presidente del gruppo Rosella Simoncelli. "Oggi festeggiamo il nostro 25° anniversario, ma guarderemo sempre al futuro con la stessa volontà degli inizi: avvicinare le nuove generazioni e sensibilizzarle alla donazione di sangue. Una particolare attenzione che abbiamo sempre avuto e che vogliamo portare avanti è quella al mondo del volontariato: tra le tante cose che abbiamo fatto, siamo stati presenti alla cerimonia di apertura delle Special Olimpic del 2018 a Montecatini, i campionati per i ragazzi con disabilità cognitive. A livello nazionale siamo molto presenti nella LIS, dove abbiamo diversi istruttori e maestri, sia musici che sbandieratori, attivi nelle giurie delle gare e nella formazione dei tecnici interni".

Gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca hanno un palmares ricco di successi, tra cui, da annoverare, ci sono i sei campionati italiani conquistati (2006, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018) e le due coppe Italia vinte su quattro edizioni totali. A livello locale il gruppo è molto attivo: in particolar modo partecipano alla Festa della libertà (solitamente la domenica dopo Pasqua) e alla Parata di San Paolino, tra il 10 e il 13 luglio. La compagnia organizza inoltre in città la cosiddetta gara di maggio, disputata la terza domenica del mese, che rientra nel circuito Coppa Italia della LIS e che è arrivata quest'anno alla sua ventesima edizione. Il gruppo è inoltre iscritto all'albo regionale delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica: è perciò una realtà che va esaltata e portata avanti, così come essa esalta e porta avanti i valori e le tradizioni di Lucca, facendole conoscere in tutto il mondo.