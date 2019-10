L'evento



La tradizione toscana rivisitata a Viareggio con l’ex concorrente di Masterchef Denise Delli

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:34

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Domenica 20 ottobre a partire dalle 18:00 presso il nuovo Scavolini Store Viareggio l’ex concorrente di Masterchef Denise Delli porterà in tavola una delle ricette tradizionali toscane più apprezzate in una versione rivisitata: il Tonno del Chianti, una preparazione a base di carne di maiale che ricorda per la sua tenerezza e per l'aspetto il tonno sott'olio. Per l’inaugurazione del nuovo store, la Chef proporrà due versioni del piatto con vari accostamenti autunnali. Il pubblico potrà aiutare Denise nella rivisitazione dei piatti e a fine evento potrà abbandonarsi in un goloso assaggio.

L’ospite speciale

Denise Delli ha 37 anni, è originaria Pisa ed è qui che vive tutt’ora. Ha partecipato alla settima edizione di Masterchef classificandosi 5a. Prima di partecipare al talent culinario era una Clinical risk manager, poi, appena concluso il percorso televisivo, ha cambiato lavoro e si è data alla ristorazione. Ha gestito un ristorante per una stagione e adesso è in procinto di aprirne un altro. Ha il diploma da chef ed è docente di cucina ma si occupa anche di consulenze per la ristorazione e ricopre il ruolo di personal chef. Insomma, vive il mondo della cucina a 360°!

Il tema e la ricetta

Per questa speciale inaugurazione toscana, l’ex concorrente di Masterchef Denise Delli proporrà due versioni rivisitate della tradizionale ricetta del Tonno del Chianti. Il suo intento, oltre a celebrare questo delizioso piatto di carne di maiale marinata, è quello di utilizzare gli ingredienti di stagione. Due piatti, un solo protagonista: i bocconcini di carne di maiale cotti sottovuoto e insaporiti con la maggiorana. Ad accompagnare il “Tonno del Chianti”, una vellutata di fagioli cannellini per il primo piatto e per il secondo della verdura di stagione che spazia dal cavolo romanesco, al cavoletto di bruxelles, alla zucchina. Per contrastare la morbidezza e la cremosità di questi due piatti, la Chef preparerà dei croccanti tocchetti di pane toscano. Una delizia per il palato!

La location

L’evento si svolge presso il nuovissimo Scavolini Store Viareggio che si trova in via Aurelia Nord, 280; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l'arredo cucina e living tra cui le due nuovissima cucine Delinea e Mia By Carlo Cracco e ancora: LiberaMente e Favilla. Sono inoltre esposti vari modelli per l'arredo bagno, tra cui i nuovissimi modelli Juno e Tratto. La professionalità dello staff, con un personale altamente qualificato, rende lo Store una vera "boutique" della moda per l’arredamento della casa, in grado di soddisfare i desideri di gusto e progettuali della clientela più esigente.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

Dissapore – Niente di sacro tranne il cibo

Oggi in Italia Dissapore.com è tra le voci del web più autorevoli nel mondo dell’informazione gastronomica, letto e navigato sia dai professionisti del settore alimentare e che dai “gastrofissati”, sempre più numerosi in Italia. Ha rivoluzionato il modo di scrivere di cibo, andando oltre le apparenze, smitizzando i luoghi comuni, con il vantaggio di rimanere indipendenti. Con 19 milioni di visite annue, 31 milioni di pagine visite e 1 milione e mezzo di letture al mese, Dissapore.com è un potente web influencer, con un intuito eccellente nel riconoscere i fenomeni emergenti o le tendenze e le abitudini in grado di affermarsi. Con l’ingresso in società dell’editore NetAddiction, Dissapore.com intraprende una nuova sfida, confermando l’attitudine al cambiamento e all’innovazione nel modo di raccontare il cibo: più notizie quotidiane, liste approfondimenti e inchieste in un flusso continuo di articoli, immagini e video vivacizzato da un mix di approfondimenti, scandali, intrattenimento e ironia supportato da un investimento corposo in comunicazione sui social media.