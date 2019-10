L'evento



Magdi Allam e l'Islam: "Viviamo in una casa comune e se questa va a fuoco, bruciamo tutti insieme"

sabato, 26 ottobre 2019, 13:59

di daniele venturini

L'incontro con Magdi Cristiano Allam, a Bagni di Lucca, è iniziato al Ristorante Borghesi durante una cena conviviale. A presentare l'illustre ospite sono stati i consiglieri del gruppo, “Un futuro per Bagni di Lucca”, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani. "Per noi è un onore avere Magdi nel nostro comune - hanno dichiarato -. Anche noi vogliamo, nel nostro piccolo, contribuire a portare alla ribalta un problema, quello dell'Islam estremo e della islamizzazione, che è più che mai una realtà".



"In un rapporto uscito in questi giorni, - hanno proseguito i due consiglieri di minoranza- leggiamo che dal 2007 ad oggi, in tutti i paesi che vanno dal Medio Oriente, all'Africa, all'Asia, sono stati perseguitati 300 milioni di cristiani. Inaccettabile. Chi meglio di Magdi, tanto criticato da una certa sinistra, che parla solo per partito preso e non entra nel merito della questione, dato che è stato musulmano e conosce bene il fenomeno?". Così si chiedono Gemignani e Lucchesi.



Durante la cena, il giornalista Allam ha parlato di un fatto gravissimo che è successo in Turchia: "Erdogan istiga a odiare ebrei e cristiani diffondendo l’immagine della croce e della Stella di Davide grondanti di sangue e il versetto del Corano che recita “non sceglietevi per alleati i giudei e i nazareni” (5, 51) Il Corano, il testo sacro dell’islam, è profondamente anti-ebraico e anti-cristiano perché Maometto è stato profondamente anti-ebraico e anti-cristiano. Queste immagini sono state affisse alle fermate degli autobus nella città di Konya". "Pensate – ha detto Magdi Alan - se in una nostra città fosse stato affisso un manifesto con il Corano grondante di sangue, cosa sarebbe successo? Questa notizia – continua il giornalista – è passata quasi inosservata. Nulla. Solo due articoli e niente più. Questo dimostrala paura la sotto missione che l'Europa ha nei confronti dell'Islam".

Alle 21 è iniziato l'incontro alla sala Rosa del Circolo dei Forestieri gremita di persone. Prima di dare la parola al giornalista Magdi Cristiano Allam, Claudio Gemignani ha presentato alla folta platea l'onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, eletto nel Collegio di Lucca, il quale ha elogiato il lavoro di giornalista e di scrittore di Allam, definendolo un “faro” per come porta avanti la sua lotta di sensibilizzazione a favore della nostra società sui rischi di islamizzazione dell'Italia e dell'intera Europa.

Magdi Cristiano Allam ha fatto un intervento a trecentosessanta gradi e ha affrontato e sviscerato tutti i problemi che vedono coinvolta la nostra società.

"L'Europa – sostiene Magdi Cristiano - conta quasi 500 milioni di abitanti di cui soltanto 80 milioni sono compresi nella fascia d'età sotto i trenta anni. Mentre nelle nazioni africane che si affacciano sul Mediterraneo partendo dal Marocco a Ovest e arrivando al Medio Oriente, compresa la Turchia a Est, pur avendo gli stessi abitanti, questa fascia d'età rappresenta 80 per cento della popolazione con 350 milioni di giovani per la stragrande maggioranza musulmani. Ciò significa che da noi in Europa vi è un calo enorme di natalità, mentre nei paesi africani vi è un bum di natalità".



Il giornalista ha fatto un parallelismo tra la situazione attuale e quella in cui si è trovato l'Impero Romano, partendo dal II secolo d. C. fino alla caduta dell'Impero d'Occidente nel 476 ad opera di Odoagre con la detronizzazione del giovane imperatore Romolo Augustolo. Infatti anche in quei tre secoli nell'Impero la natalità era crollata, le tasse erano aumentate a dismisura colpendo i contadini e artigiani, portando all'abbandono delle campagne e all'impoverimento della società. L'impero pensò di importare manodopera da fuori dei propri confini, arruolando nelle legioni i barbari, e dando la cittadinanza romana a tutti indistintamente (Imperatore Caracalla 212 ndr). Esattamente quello che sta succedendo ora.



Secondo Magdi Cristiano Allan si vogliono importare in Italia e in Europa milioni di immigrati, tutti in giovane età, in maggioranza uomini, molti dei quali sono privi di documenti di riconoscimento. Questa invasione incontrollata finirà per soppiantare gli abitanti autoctoni del nostro continente e sostituirli con altre popolazioni in maggioranza di fede islamica. "Il sistema – sostiene lo scrittore e giornalista – è lo stesso che ha distrutto l'Impero Romano, che si è salvato perché nel contempo si affermò il cristianesimo e fiorirono i monasteri benedettini e nel Medio Evo i comuni".



"Questa Europa – secondo Magdi Alan - dà l'impressione che la “terra europea appartenga a tutti e a nessuno”, dove il relativismo è la regola. Già da qualche anno in alcune importanti città europee, come Londra, Oslo, Berlino e Rotterdam, il nome più diffuso dei nuovi nati è: Mohamed (Maometto ndr)". Secondo Magdi Allan, tutte le persone che vengono a vivere in Europa, devono rispettare le regole e le leggi europee, compreso i cittadini di religione islamica. Ma questo non succede. "Infatti – sostiene il giornalista – in Inghilterra è stato concesso agli islamici il diritto di essere giudicati per reati civili e famigliari da tribunali dove viene legiferato secondo sharia (legge islamica ndr)".



Continua: "Bisogna stare molto attenti, perché quando una comunità musulmana occupa un territorio di uno stato e ne diventa la maggioranza, questo territorio viene sottratto alla giurisdizione dello stato a cui appartiene. Il Corano è molto discriminatorio con le donne, infatti prevede che una donna conti la metà di un uomo e questo si evidenzia in una causa in tribunale, quando la testimonianza di una donna viene tenuta in considerazione meno di quella di un uomo (se un uomo testimonia, per avere lo stesso valore devono testimoniare due donne, altrimenti la testimonianza viene giudicata inferiore ndr). Se una donna è adultera deve essere lapidata. Questi sono alcuni esempi di discriminazione".



Secondo Magdi Cristiano Allam una convivenza pacifica tra la cultura occidentale e l'Islam può essere raggiunta solo se lo stato islamico è governato da un regime laico, come lo era l'Egitto e la Turchia. Ora con l'emergere del fanatismo islamico, della corruzione e della povertà, in tantissimi stati a maggioranza islamica, vi è una esplosione di odio contro il mondo occidentale che porta a questa contrapposizione. Di contro l'Europa è impaurita e nei fatti sottomessa all'Islam. Aveva azzeccato le previsioni la grande Oriana Fallaci, che per prima aveva detto e scritto la verità su l'Islam. Secondo Magdi Alam questa situazione è voluta anche dalla grande finanza speculativa che ha tutta la convenienza a far immigrare milioni di africani in Europa con l'intento di abbassare il costo della manodopera e cancellare la cultura e il cristianesimo dal continente.

Infine lo scrittore lancia un appello a tutti gli italiani: "Ognuno ha il diritto di pensare come meglio crede e di non essere d'accordo con la mia tesi, ma faccio presente che tutti noi viviamo in una casa comune e se questa casa va a fuoco, bruciamo tutti insieme"