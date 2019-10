L'evento



Una sera a cena con le Gazzette all'Enoteca Micheloni e i funghi di chef Stefano

domenica, 20 ottobre 2019, 17:20

Una serata in amicizia utile anche per decidere il da farsi per il nostro giornale, pronto, ancora una volta, ad aggiornare le comunità locali sulla realtà che ci circonda.

All'eno-ristorante Micheloni di Guamo è andata in scena la tradizionale cena delle Gazzette, in cui le compagini capitanate da Aldo Grandi si sono ritrovate a tavola, come sono solite fare ogni mese. L'appuntamento è stato di accoglienza per alcuni "novellini" e di conferma per altri collaboratori più navigati.

Una cucina, quella dei fratelli Stefano e Davide Micheloni, proprietari del locale, ricca di professionalità e fatta con materie prime di alto livello, preparate con passione e mestiere. Il posto perfetto per mangiare pesce in periferia a Lucca senza dover scavallare il Quiesa ed andare sul litorale. I piatti non hanno certamente deluso la brigata delle Gazzette, così come la location, perfetta per chi, come noi, ama stare insieme in un ambiente amichevole e familiare.

Come non ringraziare Stefano e Davide per tutto quello che ha fatto questa serata per le Gazzette? Ottimo il fritto di mare, altrettanto straordinarie le mezze maniche mare e monti con i funghi della Garfagnana, quindi gli antipasti e il dolce, alla crema e anche al cioccolato per le dame che avevano predilezione per quest'ultimo. Grandi amici Stefano e Davide, da anni lettori e amici del nostro giornale.