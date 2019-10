L'evento



Nannini Auto presenta la nuova Gamma Ibrida Suzuki: porte aperte il 19 e 20 ottobre

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:34

Porte aperte alla concessionaria Nannini Auto di Lucca a Pontetetto nel weekend del 19 e 20 ottobre. Sabato 19 ottobre per tutto il giorno e la domenica 20 nel pomeriggio sarà possibile infatti vedere e provare la nuova gamma Suzuki HYBRID, che dispone di una tecnologia innovativa e all’avanguardia, attenta all’ambiente e molto vantaggiosa sotto molteplici aspetti.

Le auto cosiddette “mild hybrid” o ibrido dimezzato usufruiscono infatti di un comparto elettrico (e relativa batteria) di dimensioni e complessità più contenuti rispetto alle ibride tradizionali, con un prezzo di listino inferiore. Il motore elettrico delle “mild” non è in grado di muovere l’auto in modalità puramente elettrica, ma è collegato direttamente all’albero motore e alimentato da una batteria che si ricarica con l’energia generata durante le frenate e le decelerazioni riducendo i consumi e le emissioni inquinanti. In Italia, le “mild hybrid” sono assimilate in tutto alle ibride, e dunque godono degli stessi vantaggi.

Tra i vantaggi delle Suzuki HYBRID c’è anche il basso consumo ed il fatto che non necessitino di ricarica, poiché si ricaricano da sole in fase di decelerazione, grazie al lavoro dell’alternatore ISG (Integrated Starter Generator), leggero e compatto, e della batteria agli ioni di litio ad elevata capacità.

Inoltre la tecnologia ibrida Suzuki HYBRID, rientra tra la categoria dei veicoli ibridi a basso impatto ambientale come da requisiti del Ministero dei Trasporti e permette di usufruire dei vantaggi fiscali e delle esenzioni che molte Regioni e Comuni italiani attribuiscono a questo tipo di propulsione.

Come evidenziato da Luigi Nannini, titolare della concessionaria, un altro vantaggio molto utile per chi sceglie Suzuki HYBRID è la possibilità di parcheggiare in tutti gli stalli blu della città acquistando presso la Metro di Lucca un abbonamento annuo di soli 50 euro, un incentivo sicuramente molto allettante visti i costi orari sempre più elevati dei parcheggi in città.

Attualmente la Gamma Suzuki HYBRID è già disponibile su 3 modelli: Suzuki BALENO, Suzuki IGNIS e Suzuki SWIFT

Secondo alcune stime di mercato di IHS Automotive, nel 2025 le mild hybrid conteranno per il 18% del mercato europeo, il triplo delle ibride plug-in, e 6 volte la quota delle ibride e delle elettriche.

La concessionaria Nannini Auto, attiva a Lucca già dal 1940, si dimostra dunque attenta all’ambiente e al passo coi tempi.

Daniela Nardi