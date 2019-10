L'evento



Nasce a Lucca Aperi Lean

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:13

Nasce a Lucca Aperi Lean: un gruppo di professionisti e collaboratori che si confrontano seduti a un tavolo di un locale cittadino, con un aperitivo in mano. Un ottimo metodo per organizzare velocemente una conversazione.

In questi incontri, di circa un'ora, si raggiunge una veloce connessione tra persone che possono anche non conoscersi, ma hanno voglia di confrontarsi per migliorare la propria attività.

I due organizzatori di Lucca, Rosario Pace e Nicola di Grazia, hanno riscontrato che spesso gli imprenditori lucchesi si trovano a essere isolati e le occasioni di eventi di intere giornate tematiche non favoriscono pienamente la creazione di confronto tra tutti i presenti.

Una soluzione è quindi il metodo Lean Coffee, nato a Seattle nel 2009. Si ispira al concetto di Lean, la metodologia organizzativa creata dalla Toyota e basata sul concetto del "pensiero snello" e modalità di valutazione basate sull'interazione.

In pratica sono brevi incontri strutturati che consentono di trovare soluzioni, innovarsi e far crescere la propria azienda o carriera attraverso la conoscenza e la prospettiva dei colleghi.

Nicola e Rosario hanno preso Lead Coffee, conosciuto in Brasile da Nicola, e lo hanno riportato in orario pre-serale, dell'aperitivo, qui a Lucca. Per questo, ribattezzato Aperi Lean.

L'incontro è gratuito e aperto a poche persone, circa 15. Questo permette a tutti di ascoltare, domandare e contribuire con la propria esperienza ai temi messi sul tavolo. Con l'aiuto di post-it, pennarelli e una superficie divisa in 3 colonne (come un kamban), saranno proposti da tutti i temi in discussione durante l'AperiLean. Poi saranno votati e discussi con un sistema "alla romana", ovvero pollice su e pollice giù.

Se ci uniamo anche l'aspetto aperitivo, l'incontro si propone davvero come un sistema simpatico per parlare di lavoro e confronto alla pari.

Nell'Aperi Lean infatti non esiste il capo che decide l'ordine del giorno o la persona più influente che detta i tempi. Ogni argomento proseguirà secondo il volere democratico degli intervenuti.Il prossimo evento previsto è giovedì 24 ottobre, al noto locale lucchese Mai Mai. Alle ore 18:45.

È possibile registrarsi a https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-professionale-con-aperitivo-aperilean-76764792561 o contattare il gruppo Facebook Aperi Lean.