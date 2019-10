L'evento



Nasce il primo calendario italiano degli ultracentenari: c'è anche una lucchese

martedì, 8 ottobre 2019, 12:53

Cosa hanno in comune Iasig da Modena, Dina da Prato, Suor Ester da Trento, Milena da Lucca, Cristina da Chieti, Amelia da Reggio Calabria, Maria da Matera e tanti altri centenari di varie Regioni italiane? A parte l'età (superano tutti i cento anni) sono di "bella presenza" come potete vedere dalle foto...



Prenderanno loro il posto delle scontate modelle seminude e degli aitanti calciatori, fotografati non su auto di lusso e belle case ma in "scene" di vita quotidiana. Loro che di primavere ne hanno passate oltre cento poseranno per accompagnare il volgere delle stagioni nel 2020. Sono le donne e gli uomini più anziani di Italia, che saranno fotografati e inseriti nelle pagine patinate del Calendario degli ultracentenari, un'iniziativa dell'Associazione Giustitalia ( www.associazionegiustitalia.it sito in costruzione) che si occupa, tra le tante cose, dei diritti delle persone anziane.



"L'idea – spiegano dall'Associazione - nasce da riflessione sul mondo delle persone anziane. In una Italia dove la maggioranza delle persone rientra nella terza età, sembra che il rispetto e la considerazione vengano sempre più riservati solamente a valori puramente estetici e giovanili. In questo contesto è necessario dare una 'testimonianza', anche se solo simbolica, della bellezza e del valore di cui sono portatrici le persone non più giovani".



Molti sono i nonnini e le nonnine d'Italia che saranno contattati o che potranno prendere parte all'iniziativa inviando una email con una foto a giustitalia2019@libero.it. Il ricavato dell'iniziativa sarà distribuito al 50% alle famiglie degli ultracentenari che prenderanno parte all'iniziativa ed al 50% a favore di Associazioni che si occupano di anziani.