L'evento



Bricocenter, il direttore Katia Cordiano dà il benvenuto alla città di Lucca

mercoledì, 16 ottobre 2019, 21:49

di barbara ruggiero

Bricocenter si rinnova e si trasforma, da giovedì 17 ottobre alle 8.30, giorno di apertura del negozio, il cliente diventa il protagonista. Uno staff specializzato saprà ascoltare le esigenze della clientela, troverà le soluzioni più adatte, fornire un servizio “chiavi in mano” per accompagnare il cliente da un’idea alla realizzazione di un progetto.

Katia Cordiano è il direttore del negozio: ”Quali sono le novità che attendono i clienti alla riapertura?"

Un format innovativo, abbiamo ampliato lo staff, lo abbiamo formato con oltre 850 ore di corsi, ridefinito il layaut del negozio, ampliato la gamma dei prodotti, cambiato la struttura interna dei locali, il tutto per offrire un servizio di qualità e di attenzione ai bisogni della nostra clientela storica e per quella che vorrà conoscerci in futuro.

Parliamo di staff, cosa offrirà la sua “squadra” di dipendenti ai vostri clienti?

Soprattutto attenzione e soluzioni complete e su misura per ogni esigenza. Abbiamo aggiunto nuovi profili altamente specializzati in grado di interpretare e fornire un servizio nuovo e definiamolo “chiavi in mano”.

Possiamo fare un esempio di questo nuovo servizio “chiavi in mano?"

Il cliente entra da Bricocenter per cambiare le porte del suo appartamento, il nostro staff consiglia le porte più adatte in termini di qualità e prezzo, la spiegazione dei materiali e le finiture delle nuove porte, la soluzione per il montaggio e il reso delle vecchie porte. Il cliente potrà vedere le nuove porte da noi al negozio e sul computer la realizzazione e messa in posa delle nuove, il tutto comodamente seduto nel nostro negozio. Per questo abbiamo creato delle postazioni web per simulare il futuro e immaginare il lavoro realizzato. Ci siamo avvalsi della collaborazione dei migliori artigiani della zona, selezionati da Bricocenter e offerti sulla base di tariffe convenienti, assicurando l’intervento in massimo 15 giorni lavorativi.

Quali sono i reparti che avete rinnovato?

Particolarmente rinnovato è il reparto del bagno, l’assortimento propone un’ampia scelta di mobili e tante proposte di lavabi, box doccia, accessori e soluzioni per rinnovare in modo semplice e facile. Anche il reparto legno presenta un assortimento completo e innovativo per personalizzare la propria casa con porte, rivestimenti suolo e murali, con un’ampia scelta di materiali e finiture. I reparti illuminazione e decorazione si sono arricchiti di tante nuove proposte per rendere più accoglienti tutti gli ambienti.

Quali altri servizi offre il negozio?

Oltre a quelli “classici” come il centro colore con oltre mille possibilità di creare colori, il taglio del legno, le cornici su misura, la duplicazione chiavi. Si aggiunge la posa in opera, che permette ai clienti che avranno effettuato un acquisto, di avvalersi di un artigiano specializzato per l’installazione di climatizzatori, caldaie e stufe, oltre che la posa di box doccia, mobili da bagno e sanitari, porte da interno ed esterno, rivestimenti suolo e murali, ma anche per semplici montaggi di scarpiere, scaffali, zanzariere, lampadari e tutto ciò che può aiutare il cliente nella manutenzione di casa.

Per i clienti più esigenti, cosa avete previsto nel nuovo negozio?

Per una clientela più specialistica ed esigente sono stati rinnovati anche i reparti tecnici e sarà inoltre disponibile il servizio di noleggio utensili professionali con i quali poter svolgere i propri lavori.

Possiamo aggiungere, direttore, qualche altra novità per i clienti?

Abbiamo ripensato il nostro modo di lavorare in un'ottica di un minor impatto ambientale e di minor utilizzo della plastica creando un piano per ottenere la certificazione di negozio plastic free; inoltre tutta la squadra ha ricevuto delle borracce personalizzate e abbiamo installato un erogatore di acqua così da bandire utilizzo delle bottigliette. Abbiamo preparato i contenitori della raccolta differenziata. Teniamo all’ambiente e crediamo nella green economy. Inoltre abbiamo ripensato a tutti gli spazi espositivi per creare un negozio che sia ancora più a “misura cliente” e completamente incentrato sui suoi bisogni e sulla sua esperienza d'acquisto.

Quale messaggio vuole mandare ai suoi clienti?

Il volantino è pronto, dal 17 ottobre al 10 novembre per ogni reparto abbiamo delle offerte irripetibili, noi siamo Bricocenter Lucca una squadra fatta di persone appassionate, specializzate e pronte, oggi ancora di più, con tante novità e soluzioni su misura.

Un’apertura con il “botto”, quando si fanno cose in grande la risposta non potrà che essere un successo, il successo sarà l'augurio al Bricocenter di Lucca.