Ottomila euro alla giovane ricercatrice di Imt Isabel

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:05

Ottomila euro sono state consegnate a Isabel Cristina Pèrez Verona da parte del Club lucchese Soroptimist International come riconoscimento per aver vinto una delle 24 borse di studio assegnate dalla Federazione Europea Soroptimist l’anno 2019-2020. La consegna è avvenuta in occasione della giornata d’apertura del nuovo anno sociale del club lucchese

Isabel, giovane studentessa cubana, dottoranda dell’ultimo anno del corso in Computer Science and Systems Engineering della Scuola Imt Alti Studi di Lucca è arrivata in città, con una laurea in informatica, nel 2016 dopo aver superato la selezione della Scuola IMT. Gli ottomila euro consentiranno a Isabel di continuare il suo progetto di ricerca scientifica all’interno di IMT. Le borse di studio promosse da Soroptimist a livello europeo hanno infatti lo scopo di sostenere donne in carriera che intendano completare la loro formazione, a qualsiasi livello di istruzione. Il supporto economico è rivolto nello specifico a candidate che provengano preferenzialmente da paesi in via di sviluppo e abbiano intrapreso un corso di studi o di formazione soprattutto in discipline scientifico-tecnologiche.

E così è stato. "È con grande piacere che il Soroptimist di Lucca ha sostenuto la domanda di Isabel per una borsa di studio - commenta Katharine Francesca Mac Neil presidentessa del Club Lucca del Soroptimist International of Europe -. Grazie a questo finanziamento, Isabel potrà rimanere ancora a Lucca e sviluppare il suo ambizioso progetto di ricerca in stretta interazione con il suo supervisore e i gruppi di ricerca della scuola IMT”.

Soddisfazione anche da parte di IMT, espressa da Emiliano Ricciardi Professore Associato in Psicobiologia e Psicofisiologia. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, Nella nostra scuola ci sono molte eccellenze, e la borsa di studio ad Isabel lo dimostra”.

Complimenti allora alla giovane Isabel e alla scuola IMT, un’eccellenza per la nostra città, eccellenza forse non troppo conosciuta dai lucchesi.. E un grazie al Soroptimist Club di Lucca per l’attenzione che sempre dimostra verso il territorio.