L'evento



Porte aperte all’Audi Center Terigi il prossimo week-end

giovedì, 10 ottobre 2019, 09:16

Porte aperte all’Audi Center Terigi a San Concordio il prossimo week-end del 12 e 13 ottobre, per la presentazione dei due nuovi modelli Audi Q3 Sportback e A1 Citycarver che potranno essere ammirati in tutto il loro splendore, con la possibilità di prenotare un test drive.

L’A1 Citycarver, che sinora era visionabile soltanto sul sito Audi o sul catalogo, strizza l’occhio al mondo delle crossover e costituisce una variante assolutamente nuova nella gamma della A1. Lunga quattro metri e quattro centimetri, la A1 Citycarver si caratterizza per l'assetto rialzato di quattro centimetri, per i cerchi di lega dedicati, per le protezioni metalliche applicate ai paraurti dal design specifico, per gli inserti nero lucido su minigonne e passaruota e per la griglia frontale specifica, ispirata ai modelli Q. La carrozzeria è disponibile in nove colori abbinabili al tetto Mythos black o Manhattan gray. Inoltre, è previsto un pacchetto opzionale per verniciare in nero lucido gli inserti satinati di paraurti e minigonne. All'interno è possibile ordinare delle finiture con tinte a contrasto rame, arancio o argento, oltre allo specifico allestimento S line opzionale.

Il Q3 Sportback è la nuova variante del SUV Audi con un tocco di sportività in più con il posteriore schiacciato che ne affina la silhouette anche attraverso una nuova zona superiore della carrozzeria, che si allunga. Il nuovo SUV ha un assetto ribassato di 3 cm rispetto alla Q3 classica da cui differisce in lunghezza per soli 1,6 cm.

Il comfort dell’abitacolo è invariato e il bagagliaio mantiene pressappoco la stessa capacità di carico della Q3.

Anche gli interni dell’Audi Q3 Sportback ripropongono la stessa configurazione della Q3 normale, con qualche dotazione tecnologia in più. A bordo è disponibile infatti di serie il quadro strumenti digitale Virtual Cockpit, con nuove funzionalità: l’assistente vocale intelligente di Amazon, Apple CarPlay con connettività wireless e Car-To-X per il rilevamento dell’onda verde dei semafori.

D.N.