Sky Stone & Songs: sabato 26 instore con Ketama126

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:52

Ketama126 è uno dei rapper di maggiore interesse in questo momento, proponendo un qualcosa di diverso da quanto già sentito e che unisce in modo assolutamente innovativo rock e rap, come ben rappresentato nel nuovo disco 'Kety', appena uscito e che sarà al centro dell'incontro con i fans in programma sabato 26 ottobre, a partire dalle 15, allo Sky Stone & Songs.

Ketama126 - pseudonimo di Piero Baldini, classe '92, di Latina - è al suo quarto album e, con i tre che hanno preceduto l'uscita di 'Kety', ha raggiunto un buon successo e l'apprezzamento della critica. In questo nuovo lavoro il linguaggio è indubbiamente esplicito, ma a caratterizzare i brani contenuti sono delle soluzioni musicali insolite: quella di Ketama126, infatti, è una trap dove appaiono anche strumenti 'insoliti' come il sassofono, suonato dal padre del giovane trapper. Ketama ha dichiarato di amare gli strumenti e di cercare di inserirli, in quanto rendono i brani unici e originali. Importanti anche i featuring: Ketama, infatti, ha collaborato in questo album con Fabri Fibra (Jeans strappati); Tedua (Love Bandana); Massimo Pericolo (Scacciacani); Noyz Narcos (Squame) e Don Joe e Franco126 in 'Cos'è l'amore', dove hanno campionato anche la voce di Franco Califano.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it