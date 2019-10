L'evento



Torna la Festa del Vino di Riana di Fosciandora

sabato, 5 ottobre 2019, 22:32

Torna l’appuntamento con la “Festa del Vino”, domenica 20 ottobre a Riana di Fosciandora. Dalle 11 in poi e per tutta la giornata, per le vie del paese si potranno degustare infarinata, polenta di granturco incaciata o con sugo di funghi, polenta arrostita con funghi e formaggio, pane di patate cotto a legna, formaggi, salumi, porchetta, torte, cottarelle (impasto di farina di grano, farro e acqua cotte nei testi, da riempire con affettati, formaggi o crema di nocciola) e tanti altri sapori caserecci, il tutto accompagnato da buoni bicchieri di vino.

Per l’occasione dalla fontana del paese zampillerà, quasi per magia, non acqua, ma vino di Riana.

Le vie del borgo saranno animate dal mercatino artigianale e dei prodotti tipici, come gli speciali bomboloni. Inoltre intrattenimento con “Gli Amici dì Chianti”.

Alle 15 si riparte con la 9a “Corsa delle Botti”, originalissima gara a cronometro individuale che consiste nello spinger botti all’interno di un vigneto.

Previsto il servizio navetta gratuito. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Sociale Fosciandora, il Comitato Paesano di Riana, il Centro Commerciale Naturale, Amatori Fosciandora, con il patrocinio del Comune di Fosciandora.