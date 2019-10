L'evento



Una giovane coppia lucchese dona per riconoscenza un macchinario alla pediatria di Lucca

sabato, 19 ottobre 2019, 13:44

Una coppia che per riconoscenza nei confronti della Pediatria di Lucca - in occasione del battesimo della figlia e con il contributo di parenti ed amici - decide di donare un apparecchio utile al reparto.

Questo gesto, generoso ed originale, è stato compiuto da Annarita Natali e Raffaele Pellicci, una coppia lucchese che ha così voluto dimostrare la sua gratitudine allo staff diretto dalla dottoressa Angelina Vaccaro che si è preso cura con disponibilità e competenza della loro Valentina, nata prematura (di 1 chilo e 700 grammi) il 9 novembre scorso all'ospedale di Lucca.

Annarita e Raffaele hanno infatti deciso di donare al reparto un respiratore neonatale utilizzato proprio per i piccoli ricoverati della Patologia neonatale, che hanno bisogno di cure speciali: aiuterà quindi bambini con gli stessi problemi respiratori, che possono capitare soprattutto in neonati pretermine, affrontati e superati brillantemente meno di un anno fa dalla loro figlia.

“Si tratta di un moderno apparecchio portatile - spiega la dottoressa Vaccaro - che ha appunto il vantaggio di poter essere spostato da un'incubatrice all'altra. Un macchinario dello stesso tipo è infatti presente all'interno dell'isola neonatale ma è incorporato e quindi non è utilizzabile nelle altre incubatrici. Il respiratore neonatale, tra l'altro, regola direttamente le pressioni per la rianimazione senza alcun trauma per il prematuro”.

Lo strumento è stato consegnato ufficialmente oggi (19 ottobre) alla direttrice dell'ospedale Michela Maielli, alla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro e a tutta la sua squadra “per ringraziare tutti questi operatori - hanno detto Annarita e Raffaele, giunti al San Luca insieme alle loro figlie Carolina e Valentina – per il sostegno che ci hanno dato in momenti non facili. Grazie anche a loro è andato tutto bene ed abbiamo pensato, insieme ai nostri amici e parenti, di donare al reparto qualcosa che restasse e che servisse nell'attività quotidiana”.

Un ringraziamento per questa apprezzata donazione è stato rivolto alla coppia lucchese dalla dottoressa Vaccaro e dalla dottoressa Maielli che, a nome della direzione sanitaria di presidio ma anche della direzione aziendale, ha evidenziato come il fatto di avere a disposizione nuove attrezzature, sempre insieme alla competenza dei professionisti, permetta di rendere sempre più semplici ed efficienti i percorsi per i piccoli pazienti.