Unicef Lucca, dalla parte dei bambini

domenica, 13 ottobre 2019, 12:59

di anna vagli

Con il ricorrere del trentesimo anniversario dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si svolgerà a Lucca un ciclo di incontri rispondenti all'esigenza di promuovere e garantire le interazioni tra bambini, adolescenti ed ambiente urbano. L'amministrazione lucchese, sotto la spinta del Comitato Unicef Lucca, si è infatti schierata in prima linea in un'attività di sensibilizzazione volta a divulgare l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali dei minori.

È stata Valentina Zerini, dipendente del Comitato Unicef Italia, a presidiare il primo incontro che si è svolto il 5 ottobre a Lucca. La Zerini, in nome di tutti i membri dell'organizzazione non governativa, ha più volte sottolineato l'impegno dei volontari toscani e in particolar modo di quelli lucchesi. L'iniziativa del comune si pone proprio sulla stessa lunghezza d'onda: avvicinare al tema genitori, insegnati e tutti coloro che vogliano contribuire al miglioramento dello sviluppo dei bambini, delle bambine e delle adolescenti.

In occasione del primo appuntamento, Valentina ha ampliamente spiegato come Unicef Italia si batta in prima linea in attività di raccolte fondi per promuovere un miglioramento delle condizioni di vita che involgono i bambini e gli adolescenti dei Paesi in via di sviluppo. Tra gli obiettivi principali di Unicef Italia c'è infatti la lotta ai matrimoni precoci che vanno ad inficiare la normale crescita e il normale sviluppo delle minori; la battaglia per garantire ai bambini e alle bambine l'inalienabile diritto all'istruzione di base nonché la nascita di scuole commisurate alle esigenze dei minori in ogni Paese. La Zerini, senese di nascita ma attiva su tutto il territorio toscano, ha rivolto un caloroso ringraziamento ai colleghi lucchesi, ritenendoli i «più attivi ed efficienti della regione».

Non resta quindi che attendere i prossimi incontri, sicuramente ricchi di tante novità.

Intanto, il 16 ottobre al Real Collegio, cena di solidarietà organizzata da Unicef Lucca con la partecipazione di varie associazioni.

Nella foto: Valentina Zerini insieme a Silvia Pacini di Unicef Lucca