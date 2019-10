Visita alla Ferrero per gli studenti premiati nell'ambito del progetto 'Carnevale i mestieri del sorriso'

Altri articoli in L'evento

lunedì, 7 ottobre 2019, 16:45

Nella sede di Ego City Fit Lab, in Viale Carlo Del Prete, a Lucca, sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 16, sarà dedicata un’intera giornata all’esperienza del Pilates Reformer, con possibilità di sperimentare gratuitamente sessioni personali di circa 30 minuti di questa particolare disciplina

domenica, 6 ottobre 2019, 10:04

Il Corso BLSD si svolgerà il 7 ottobre alle ore 21 e sarà tenuto dall'istruttore BLSD certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS

sabato, 5 ottobre 2019, 22:32

Torna l’appuntamento con la “Festa del Vino”, domenica 20 ottobre a Riana di Fosciandora. Per l’occasione dalla fontana del paese zampillerà, quasi per magia, non acqua, ma vino

mercoledì, 2 ottobre 2019, 12:15

E' con immensa gioia che accogliamo tra noi Marta, frutto dell'amore di Simone ed Elena. La piccola è nata oggi, alle 15.33; il parto ha richiesto del tempo, ma mamma Elena si è rivelata ancora una volta fortissima

mercoledì, 2 ottobre 2019, 12:15

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta i consueti due appuntamenti con una prima visione al Cinema Centrale e un film comico a San Micheletto

domenica, 29 settembre 2019, 10:17

Genitori, parenti e amici si congratulano con Alice Bertoi, che ha conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all'università di Bologna, nella sede del campus di Cesena, con il massimo punteggio di 110 e lode