Ego ti invita a Fico: visita il parco agroalimentare più grande al mondo

lunedì, 4 novembre 2019, 13:20

Che ne dici di una bella gita per ricaricare le batterie in questo periodo autunnale? Una gita piacevole, interessante perché conoscere è “wellness”, ovvero fa stare bene. “Wellness” è anche viaggiare, apprezzare e approfondire le nostre origini culturali ed enogastronomiche.

Proprio per questo Ego Wellness Resort, in collaborazione con Evolution Travel, il prossimo 16 novembre ti invita a partecipare alla gita aperta a tutti in direzione di FICO, il Parco agroalimentare a Bologna più grande del mondo.

Pensiamo noi all’organizzazione. Tu lascia la macchina a casa e vieni con noi.

Andremo insieme a scoprire FICO: a visitare alcune delle 40 fabbriche contadine, ammirare le razze animali più rappresentative del nostro territorio, imparare tutti i segreti della tradizione italiana e immergersi in una vastissima offerta culinaria.

FICO nasce dalla passione per il patrimonio della biodiversità agroalimentare italiana. In un unico luogo, dove poter conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i mestieri che fanno del cibo italiano, il più rinomato nel mondo.

Vivi con noi l’ esperienza che abbiamo pensato anche per te: un tour, con visita guidata, alla scoperta di coltivazioni, animali e fabbriche, corsi, giostre multimediali, e ristorazione. Goditi dal vivo lo spettacolo del cibo che nasce davanti ai tuoi occhi. Non puoi perdertelo!

Ego ti invita a Fico-Eataly World per condividere un'esperienza unica ed autentica.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiama la reception chiamando allo 0583/342570.