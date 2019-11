L'evento



Festa di San Martino al Bar Micheli con "Il Necciaro" della Valle del Serchio

sabato, 9 novembre 2019, 09:40

Domenica, presso il Bar Micheli a Piaggione Lucca, sulla via del Brennero nord 4125, si svolgerà la festa di San Martino; in occasione del vino nuovo 2019, verranno preparati necci con ricotta di pecora e mucca, frittelle di neccio castagnaccio. I necci che cui verranno preparati al momento da Il Necciaro della Valle del Serchio, con farine locali selezionate, saranno farciti anche con marmellata di fichi, nocciolato e con il salato incicciati, con salsiccia, biroldo e lard ,e inacaciati con pecorino o stracchino. Nell'occasione verranno preparate merende con pane toscano a legna e focaccie e vino nuovo e vini doc. Non mancheranno mondine, vin brulè e cioccolata calda.