La guerra rap di Leonardo Cinquini

martedì, 12 novembre 2019, 13:51

Lui è Leonardo Cinquini classe 2003. Frequenta il liceo scientifico con indirizzo sportivo presso il complesso scolastico Enrico Fermi. Lo avevamo conosciuto quando ci aveva inviato un brano rap scritto da lui stesso dal titolo “Fino all’alba” brano, tra le altre cose, che gli ha fruttato qualche passaggio radiofonico e la possibilità di potersi esibire live in svariate occasione nella provincia della nostra città.

Dopo “Fino all’alba” Leonardo, che ha scelto LENOX come nome d’arte, ha pubblicato “Dietro la maschera” ed oggi ci presenta “La mia guerra”.

“Come tutti i miei brani, anche questo è nato per un’esigenza personale di comunicare con il resto del mondo” Questo brano ha permesso a Lenox di partecipare al suo primo contest nazionale con una giuria composta dai grandi della scena rap come jake la furia cosi come grandissimi produttori come big fish.

“Questo brano rappresenta un po la mia crescita professionale, per l'arrangiamento e la stesura finale mi sono avvalso della collaborazione della “Narcox production” mentre la masterizzazione l’ho affidata alla Media Sound.

Lenox ci ha abituato anche ad aspettarci, contemporaneamente al lancio dei suoi brani, alla presentazione del relativo videoclip. “Anche nel caso del video ho cercato di fare un salto di qualità affidandomi, per le riprese, a Cristiano Sbrana”. Il video è girato a Lucca, lungo il fiume, luogo in cui era possibile portare i veicoli da guerra necessari e le controfigure sufficienti per poter inscenare quelle scene di battaglia che il brano condanna.

“Voglio che questa mia passione sia il mio futuro, so di essere giovane e di avere tanto da imparare, per questo è importante, per me, avere un confronto continuo con il pubblico, non solo come stimolo, ma anche come condivisione di un percorso, che è il percorso della mia vita”.