Raccolti circa 500 euro nel corso della cena di beneficenza a favore della piccola Jo

domenica, 24 novembre 2019, 13:38

Raccolti oltre 500 euro nel corso della cena di beneficenza tenutasi presso il Circolo Asd Un colpo di stecca di S.Anna, cena finalizzata alla raccolta fondi per aiutare la Piccola Jo, una bellissima bambina di 2 anni e nata con un problema alle tibie è infatti affetta da emimelia tibiale bilaterale.

Jo i cui nonni e genitori sono originari di Barga e di Pieve Fosciana, purtroppo in Italia l'unica soluzione prospetta alla famiglia era'amputazione di entrambe le gambe, mentre in Florida presso il Paley Institute grazie ad alcuni interventi chirurgici, Jo potrà camminare come tutti i bambini sulle sue gambe, ma per poter affrontare questo percorso servono 500.000 €.

Al momento sono stati raccolti circa 300.000€ e grazie a ciò Jo il 18 marzo 2020 potrà essere sottoposta al primo dei quattro interventi di ricostruzione delle tibie.



Molti i gruppi di volontariato, di amici, di semplici cittadini così come volti noti dello spettacolo,che stanno realizzando iniziative o avviato la raccolta, dai ragazzi de il Volo, a Mara Venier a Fabio Insinna e tanti gli eventi promossi in Toscana a favore di Jo, ma il percorso di raccolta è ancora lungo.

Un ringraziamento particolare va al pittore Emilio Cavani di Castelnuovo Garfagnana, definito il pittore delle Apuane il quale ha donato alla famiglia un suo quadro del valore di 1.200€, (nella foto la consegna del quadro) che sarà messo all'asta il 27 novembre durante una serata a favore della piccola che si terrà al Palazzo dei Congressi di Pisa.



Informazioni sulla situazione della bambina sulla pagina facebook I sogni di Jo.