L'evento



Un successo la celebrazione dei 70 anni di Confartigianato Lucca al Teatro del Giglio

lunedì, 11 novembre 2019, 18:12

E' stata una celebrazione molto emozionante quella che è andata in scena al Teatro del Giglio domenica 10 novembre. La cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il 70° della Confartigianato di Lucca non poteva avere cornice più appropriata ad omaggiare l'importante traguardo per la nostra Associazione, che abbiamo voluto condividere con molte imprese con le quali abbiamo vissuto anni di importanti battaglie. E la risposta delle imprese è stata commovente. In centinaia si sono strette attorno allo loro Associazione come a rinnovare il patto di fiducia che li lega alla struttura. Il Direttore, Roberto Favilla, e la Presidente Michela Fucile, hanno ringraziato le imprese per l'affetto dimostrato e ribadito l'impegno di Confartigianato nel continuare ad essere il loro faro ed il loro punto di riferimento, oggi più che mai poiché in questi anni difficili rinunciare a fare squadra significa rischiare seriamente di rimanere fuori dal mercato. Tra le sfide per il prossimo decennio 2020 – 2030 citiamo la digitalizzazione e gli investimenti con “impresa 4.0”, l'apertura verso i mercati esteri dove più cospicue ed importanti sono le commesse di lavoro. Come importante è stabilire sinergie con province di territori limitrofi per tematiche e servizi comuni. Ricordiamo ad esempio la nautica per la quale non si può prescindere dall'avere rapporti con Pisa, Massa Carrara, Grosseto e perché no con La Spezia anche se fuori Regione.

Dopo i saluti del Direttore e della Presidente, la presentatrice, Roberta Catarzi, ha preso in mano la serata che prevedeva un importante fashion show, un musical che si sviluppava in una cavalcata di 70 anni sulla Moda dell'Acconciatura partendo dagli anni 40 (il 12 settembre 1947 nasceva l'Associazione Libera degli Artigiani di Lucca, oggi Confartigianato Imprese Lucca) sino ad oggi, con uno sguardo al futuro, interpretati da 8 prestigiosi saloni: Belluomini Manola Salone Acconciature - Lucca, Cappini's snc di Andrea & Davide Cappini Hair and Beauty – Lucca, Cutini Dorella Salone Acconciatura ed Estetica – Altopascio, Gemma I Parrucchieri di Ciuti Gemma – Lucca, Graziella e Solange Beauty Center – Castelnuovo Garfagnana, I Franceschini di Franceschini Elisa Salone Acconciatura – Ghivizzano, Hair Stylist Angelo – Capannori, I Merciadri by Ernesto – Lucca.

La regia dello Studio Mazzei ha garantito la creazione di quadri moda d'eccellenza, degni delle vetrine più prestigiose. Così, tra Moda, danza (con la Scuola di Danza New Studio Accademico - Lucca), musiche, splendide modelle e modelli, ballerini, ballerine con spettacolari messe in scena, momenti di Magia con il Mago Robert, eccezionali costumi ed omaggi ad alcune icone degli anni 70, la manifestazione è arrivata alla parte conclusiva, ovviamente meno spettacolare ma sicuramente non meno importante ossia la premiazione degli artigiani associati alla Confartigianato suddivisi in quattro categorie principali: storici, di lungo corso, innovativi ed in crescita. Molte autorità della Provincia di Lucca, tra Sindaci, vice sindaci, assessori ed anche il Presidente della Camera di Commercio che hanno accettato ben volentieri di partecipare alla premiazione delle nostre imprese.

La serata si è conclusa con il taglio della torta per i 70 anni dell'Associazione ed un brindisi con tutti gli invitati.