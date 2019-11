L'evento



Una storia d'amore e di ballo: due giovani lucchesi al campionato del mondo di Danza Standard

lunedì, 11 novembre 2019, 09:02

di gabriele muratori

Legati nell'amore e nella passione per il ballo. Ecco la storia di una giovane coppia che parteciperà, tra poche settimane, ai campionati del mondo di danza. Irene Salamone, lucchese, 18 anni il prossimo 3 dicembre, intraprende i primi passi di danza classica alla tenera età di 5 anni, seguita dalla maestra Letizia Torrini, quando, giunta ai 12 anni, scopre la danze standard dove si balla in coppia 5 tipi di ballo. Valzer inglese, valzer viennese, il tango, lo slow fox trot e quick step sono le sue nuove passioni. Da allora Irene è attratta da questa disciplina e nel 2012 inizia un percorso di competizioni dove colleziona numerose vittorie a livello nazionale. Nel 2011 conquista addirittura la finale ai campionati Italiani nella categoria di esordio. Nell' agosto del solito anno, in una calda serata estiva trascorsa alla sagra paesana di Santa Maria del Giudice, l'incontro quasi casuale in pista con Alessandro, un altro ballerino appassionato di danza, con il quale si cimenta in un duetto danzante che richiama l'attenzione dei presenti, affascinati e incantati dai movimenti a ritmo di musica della giovane coppia. Alessandro Nacci, di Ponsacco, un anno meno di lei, inizia quasi egualmente la carriera ballerina di Irene, seguito dal maestro Minacciati. Alessandro ad oggi, ha già collezionato ben 8 titoli italiani, numerose gare nazionali, più un convocazione ad una delle gare estere più importanti a Blackpool in Inghilterra.

Nell'estate del 2016, Alessandro si trasferisce a Lucca, e il destino fa si che diventi addirittura vicino di casa di Irene. Con l'aiuto dei genitori, il 26 ottobre del 2016, i due giovani iniziano un percorso di coppia nella disciplina delle danze standard, seguiti dal Maestro Francesconi e magicamente, sulle piste da ballo dei loro allenamenti, sboccia un'inevitabile storia d'amore. Iniziano le prime gare nazionali e tra il 2017 e il 2018, tra delusioni e vittorie, i due ballerini vengono seguiti da altri maestri di alto livello, tra cui Fabio Selmi, Michele Bonsignori e Monica Baldassaroni.

Nel mese di gennaio 2019, i due raggiungono il podio del campionato italiano, portando a casa anche la convocazione per il raduno della nazionale italiana al centro olimpico di Formia nella categria under 18.

Segue nell'anno la preparazione fra Lucca e Livorno e a novembre 2019, giunge la tanto sperata e sognata convocazione al "Campionato del Mondo per le danze standard, categoria under 18" che si terrà a Timișoara, in Romania, il prossimo 23 novembre. Solo due coppie italiane scelte dalla Federazione Italiana Danza Sportiva(FIDS) possono partecipare a questo evento Mondiale. Irene e Alessandro sono una delle due.