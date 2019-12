Due tesi dedicate al lavoro e alle opere di Mario Tobino

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 11 dicembre 2019, 18:50

Il noto ristoratore Gastone Poggiana, della citta di Cluj Napoca (Romania), come di consueto riunirà amici, imprenditori e noti professionisti che svolgono la loro attività in Romania, in una serata di beneficenza all'insegna dell'italianità festeggiando l'arrivo del Natale pensando ai più bisognosi

martedì, 10 dicembre 2019, 15:02

La magia del circo apre le porte alle persone meno fortunate. L'Imperial Royal Circus, il circo più solidale d'Italia, torna in Toscana dopo 10 anni, per la prima volta assoluta a Lucca dal 20 dicembre al 6 gennaio in piazza Divertimenti - via delle Tagliate

martedì, 10 dicembre 2019, 13:00

Valutazioni posturali e sana alimentazione: il 16 dicembre due appuntamenti gratuiti aperti al pubblico dedicati al benessere presso il Centro Ego Wellness di Sant’Alessio

lunedì, 9 dicembre 2019, 18:16

Dopo EXPO 2019 del 24 novembre scorso ed altre attività già sperimentate, le scuole dell’ISI Garfagnana apriranno le loro porte a ragazzi e famiglie per le giornate orientative di “Scuola Aperta” sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio; inoltre giovedì 12 e giovedì 19 dicembre sarà attivo, presso la sede...

sabato, 7 dicembre 2019, 13:00

Dopo l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione della Pineta dello Schiaccianoci, questo fine settimana protagonista assoluto del weekend sarà il Fortino di Piazza Garibaldi, denominato “Fortino delle Favole”

sabato, 7 dicembre 2019, 09:19

Torna, da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio 2020, l'appuntamento con il tradizionale presepe di Valgiano nella storica chiesa di S.Quirico in Petroio (le prime notizie risalgono all'847)