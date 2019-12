Inaugurato il bassorilievo dedicato all'ingegner Giancarlo Giurlani

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:11

Un rinnovato successo per la cena sociale natalizia dell’associazione “Allegra Brigata - Team Special Olympics Lucca” che si è svolta sabato sera (14 dicembre), presso “La fattoria Il Poggio” a Montecarlo, con la presenza record di 193 partecipanti fra atleti, familiari, volontari, tecnici, associazioni partner, vecchi e nuovi amici

lunedì, 16 dicembre 2019, 21:24

Tanti affettuosi auguri di buon compleanno a Giorgina Manfredini di Lunata per i suoi 87 anni dai figli, dalle nuore, dai nipoti e dalla sorella

sabato, 14 dicembre 2019, 16:04

Grande successo nella Chiesa di San Francesco per il Concerto Gospel di Natale organizzato dall'Aci Lucca e dedicato ai soci di tutta la provincia

sabato, 14 dicembre 2019, 15:18

Un Capodanno all'insegna della grande musica, della cultura e di quella convivialità che solo il buon cibo sa creare. è quello organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival ed in programma al Teatro del Giglio di Lucca: l'appuntamento è per martedì 31 dicembre, dalle 21 in poi

sabato, 14 dicembre 2019, 11:05

Tanto divertimento, applausi e due ore di cabaret e musica alla cena spettacolo che si è tenuta ad Antraccoli presso il locale “Achille Caffè-drink, food & pizza” organizzata dall’agenzia di spettacoli ‘Palcoscenando’ di cui il direttore artistico è Massimo Chiocca

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:20

Mario Tobino si conferma scrittore di grande rilevanza scientifica e letteraria anche per le nuove generazioni