La Marina Militare festeggia la Santa Barbara a Livorno

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:42

Ormai è un dato di fatto che il periodo natalizio per tanti non sia solo un momento di magia e palpitazione, ma anche un generatore automatico di stress fisico ed emotivo. Non a caso coincide con la fine dell’anno e l’affanno per molte scadenze

martedì, 3 dicembre 2019, 23:41

Due lucchesi doc, artisti di prim’ordine nei rispettivi campi, ossia il grande fumettista Marvel Simone Bianchi e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, celebrano la prima della Scala con un omaggio a TOSCA esposto al Museo del Fumetto di Milano

martedì, 3 dicembre 2019, 22:01

"Piazza Fontana: prima, durante e dopo": appuntamento sabato 7 dicembre, alle 17.30 al Dopolavoro Ferroviario di Lucca, viale Cavour 123, Lucca

martedì, 3 dicembre 2019, 18:25

La Croce Verde P.A. Lucca è lieta di annunciare la nascita del piccolo Leonardo, nipote del formatore Massimo Perna e frutto dell'amore di Sara e Matteo

martedì, 3 dicembre 2019, 09:52

Asolapo Italia ha attribuito il Premio per meriti accademici e divulgativi in favore della musica, delle tendenze e dei compositori contemporanei

venerdì, 29 novembre 2019, 18:41

Con TATAP si può. Una Web App innovativa per far dialogare i local business della ristorazione con il mondo dei giovani