L'evento



L'Imperial Royal Circus, il circo più solidale d'Italia, sbarca a Lucca

martedì, 10 dicembre 2019, 15:02

La magia del circo apre le porte alle persone meno fortunate. L'Imperial Royal Circus, il circo più solidale d'Italia, torna in Toscana dopo 10 anni, per la prima volta assoluta a Lucca dal 20 dicembre al 6 gennaio in piazza Divertimenti - via delle Tagliate.

Dopo aver affrontato una tournée europea di successo , con uno spettacolo di livello internazionale , portando avanti il progetto di solidarietà 'Un sorriso per tutti', messo in campo da Elder dell'Acqua, in arte Clown Ridolini.

Il clown Ridolini «Apriamo le porte gratuitamente alla giornata inaugurale del 20 dicembre alle ore 17.30 a tutti i bambini e alle persone meno fortunate, donando loro due ore di spensieratezza e felicità – dichiara Elder dell'Acqua – se avremo l'autorizzazione dedicheremo una piccola parte del nostro spettacolo con artisti di livello internazionale all'interno degli ospedali toscani, nei reparti dove sono ricoverati i bambini».

Orfani e persone con disabilità Il circo, verrà per la prima volta a Lucca dal 20 dicembre al 6 gennaio, la tournée comprende le più importanti città toscane ed accoglierà gratuitamente bambini, adulti e anziani con disabilità, ospiti di comunità, orfani e indigenti. «Basta davvero poco per far star bene gli altri, le persone meno fortunate. Donare felicità non costa nulla e ci rende tutti migliori» dice il clown pluripremiato dal grande cuore.

Per tutte le info 348 57 51 563

elderdellacqua@gmail.com