L'evento



Mindfulness e sana alimentazione: due incontri al Centro Ego Wellness di Sant’Alessio

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:42

Ormai è un dato di fatto che il periodo natalizio per tanti non sia solo un momento di magia e palpitazione, ma anche un generatore automatico di stress fisico ed emotivo. Non a caso coincide con la fine dell’anno e l’affanno per molte scadenze. Fare cultura di corretto e sano stile di vita, come Ego Wellness propone da quasi 40 anni, significa dunque offrire e divulgare i giusti princìpi e strumenti per gestire al meglio le tensioni, migliorare la qualità del proprio vivere quotidiano in tutti i suoi aspetti. Anche per questo, nel periodo pre festivo in corso, Ego propone a Lucca due appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, rivolti sia alla conoscenza che alla pratica della mindfulness, oltre che alla conoscenza e applicazione delle più adeguate strategie alimentari. Entrambi gli incontri si terranno presso il Centro Ego Wellness di Sant’Alessio. Il primo sarà mercoledì 11 dicembre alle ore 18.30 (Benefici della Mindfulness, a cura di Giacomo Innocenti), il secondo lunedì 16 dicembre alle ore 11.30 (Come gestire l’alimentazione prima e durante le feste, a cura della dott.ssa biologa nutrizionista Krizia Casini).

I benefici della Mindfulness sono innumerevoli, ricordiamo quanto aumenti la resilienza, la flessibilità, la sicurezza in noi stessi. E di come, inoltre, aiuti a gestire stress, ansia, emozioni e pensieri difficili. Sicuramente migliora il sonno e la capacità produttiva, favorisce il superamento dei disturbi dell'apparato circolatorio e molto altro ancora, Giacomo Innocenti ne è coach qualificato ed esperto. Ricordiamo inoltre che l’incontro della dott.ssa Casini si inserisce nella serie di appuntamenti Ego Nutrition Project, sempre gratuiti e aperti al pubblico, orientati a diffondere la cultura della sana alimentazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni gratuite chiamare lo 0583 342570.