Piazza Fontana: prima, durante e dopo

martedì, 3 dicembre 2019, 22:01

"Piazza Fontana: prima, durante e dopo": appuntamento sabato 7 dicembre, alle 17.30 al Dopolavoro Ferroviario di Lucca, viale Cavour 123, Lucca.



"Il 12 dicembre 1969 a Milano - si legge nel comunicato - presso la filiale della Banca nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, lo scoppio di una bomba causava la morte di 17 persone e ne feriva 80.



Immediatamente si scatenava la caccia all'anarchico che si concludeva con l'arresto di Pietro Valpreda, individuato dalla polizia e dalla magistratura come l'autore materiale dell'attentato. Un altro dei fermati, il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, dopo tre giorni di interrogatori, nella notte tra il 15 e 16 dicembre precipitava dal quarto piano della Questura di Milano. Nella conferenza stampa tenuta poco dopo la morte di Pinelli dal questore Marcello Guida si parlò di suicidio causato dal fatto che l'alibi di Pinelli si era rivelato falso.Questa prima versione sarà poi ritrattata, quando l'alibi verrà confermato; poi si parlò di morte accidentale e infine di malore attivo.



Molti hanno creduto, e credono ancora oggi, che Pinelli venne assassinato.



Ma in quel 1969 le bombe non si limitarono al 12 dicembre. Il 25 aprile due attentati avevano già scosso Milano; un ordigno esplose nel padiglione della FIAT presso la Fiera campionaria e un altro alla stazione centrale presso l'ufficio cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni. Anche in questo caso i colpevoli erano stati cercati e trovati tra gli anarchici, ma nel processo che si tenne nella primavera del 1971 tutti furono assolti.



Negli anni successivi si scopriva che anche queste erano bombe fasciste, come quella di Piazza Fontana.



A cinquanta anni di distanza da quelle vicende anche nella città di Lucca si vuole ricordare quegli eventi che hanno marcato in modo indelebile la storia dell'Italia.



Per questo il Comitato Lucchese per il 50° di Giuseppe Pinelli, oltre ad organizzare la Catena Musicale di sabato 14 dicembre dalle ore 16 in Piazza S. Michele organizza sabato 7 dicembre dalle ore 17.30 presso il Dopolavoro Ferroviario di Lucca un momento di riflessione storica su quegli avvenimenti. Ma prima il Comitato descriverà la Catena Musicale di sabato, come si snoderà l'evento e i nomi dei musicisti che suoneranno. Poi parleremo di Piazza Fontana e di Pinelli. Le persone che interverranno: Armando Sestani, presidente della Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca, Andrea Ventura direttore dell'Istituto Storico della resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca, Clara Mazzanti, autrice del libro " Venga con noi. Dagli attentati del'69 a Piazza Fontana" ed. Colibrì, che in quegli anni convulsi si trovò a scontare 18 mesi di carcere preventivo a San Vittore con l'accusa di strage.



Anche per lei, ovviamente, tutto si risolse con una assoluzione".